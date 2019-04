por GTO » hace 10 minutos

EN EL PUNTO DE MIRAJacques Villeneuve cree que, de seguir así, Pierre Gasly volverá a Toro RossoDe un tiempo a esta parte, el campeón del mundo de Fórmula 1, Jacques Villeneuve, parece haberse aficionado a hablar sobre los actuales pilotos de la parrilla, especialmente acerca de los pupilos de Red Bull. Si ayer vaticinaba que Max Verstappen ya estaba preparado para luchar por el título, aunque cree que no aspirará al mismo hasta temporadas venideras, ahora ha querido opinar sobre Pierre Gasly, el cual está viviendo un complicado inicio de año junto a los hombres de Milton Keynes, pues recordemos que por ahora ha sido incapaz de superar la Q2 en Clasificación y, además, en solo dos carreras ya le separan 23 puntos de su compañero de garaje. El ex piloto canadiense no ha dudado en aseverar que no le resultaría sorprendente que el número '10' de la escudería austriaca terminara regresando a Toro Rosso, pues no sería el primero en subir al primer equipo para luego perder su asiento, sobre todo conociendo las drásticas decisiones de Helmut Marko."Si Gasly sigue así, no me sorprendería que volviera a Toro Rosso. Muchos pilotos han sufrido al ascender desde un equipo pequeño a uno mejor, ya que la gente tiende a infravalorarlo. Se puede comparar con un piloto que pasa de la Fórmula 2 a la Fórmula 1. No todo el mundo se adapta con la misma facilidad. Creo que Gasly no tendrá mucha suerte con Marko este año, pues sabemos que lo puede decidir en cinco minutos", ha señalado en unas palabras concedidas a Sky Italia.Gasly, en Baréin 2019Necesita resultadosPor ahora, hay que esperar para ver cómo transcurren los próximos Grandes Premios, ya que Gasly demostró en Toro Rosso que tiene un gran talento, aunque no sabemos si es suficiente para luchar en uno de los mejores equipos de la parrilla. Por ahora, Red Bull tampoco cuenta con demasiadas alternativas, pues Alexander Albon o Daniil Kvyat no le aseguran a los austriacos, por ahora, un rendimiento mejor que el que pueda llegar a ofrecerles Pierre.