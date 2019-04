por Trupon » Hoy, 08:45

RENAULT CONFIRMA GRAVES PROBLEMAS CON LA MGU-K; FERRARI CAMBIA CENTRALITAS

El fabricante francés ha admitido que el doble abandono de Bahréin vino provocado por un fallo en este componente. Cuatro vehículos motorizados por Ferrari montarán centralitas nuevas.

el componente, la MGU-K, es de los marcados por el reglamento para completar toda la temporada de 21 carreras con solo dos unidades.

los cuatro motorizados por Renault ya han estrenado todas las MGU-K disponibles para la temporada

POR SERGIO MARTÍNEZ 12 ABRIL 2019Si algo nos ha enseñado Honda en estos últimos años en Fórmula 1, es que un rediseño completo de la unidad de potencia trae a corto plazo muchísimos quebraderos de cabeza. Esto no cohibió a Renault a la hora de afrontar para esta temporada un nuevo diseño, que prometía solucionar los problemas de fiabilidad que han sufrido en la era hibrida, además de colocarse en términos de potencia junto a sus rivales.Y ni lo uno ni lo otro. En potencia siguen un peldaño por detrás de Mercedes y Ferrari, y según el día y la fuente consultada, también por detrás de Honda, y en fiabilidad, han sufrido la rotura de un componente esencial en tres de los cuatro vehículos suministrados en solo dos carreras. Además,El fabricante francés ha debido encontrar un fallo de diseño en el componente, pues ha estrenado una actualización en los vehículos de Daniel Ricciardo y Nico Hulkenberg, que ya había montado en el coche de Carlos Sainz en Bahréin, y que visto lo visto, han decidido montarla también en el McLaren de Lando Norris. Así pues,sin penalización, en China, la que es la tercera carrera de la temporada.Las malas noticias para los franceses no acaban aquí, pues como ocurriese en el vehículo de Carlos Sainz, el problema de la MGU-K ha afectado a otros componentes en el caso de Nico Hulkenberg, que se ve obligado a montar una nueva MGU-H, así como un turbo y un nuevo motor de combustión, estos, sin evolución aparente respecto a los montados a principio de temporada. También se ha sabido que del incendio sufrido por Sainz en Australia no se ha podido salvar ningún componente, haciendo prácticamente imposible el finalizar la temporada sin penalizar.Por su parte, en Ferrari, también andan al quite con la fiabilidad de sus unidades de potencia, del cual se rumorea que es directamente proporcional al rendimiento mostrado en pista. Aunque Mattia Binotto se apresuró en decir que todo era correcto y que el problema sufrido por Charles Leclerc era completamente aleatorio y no tenía relación con nada, lo cierto es que Ferrari ha decidido instalar nuevas centralitas, tanto en su equipo, como en Haas, quedando Alfa Romeo a la expectativa.Los vehículos deben completar la temporada con solo dos centralitas, lo que da buena muestra de cómo de importante han debido considerar en Ferrari esta actualización en la que es la tercera carrera de la temporada. Tanto Mercedes como Honda, por el momento, están teniendo una fiabilidad sin sobresaltos.