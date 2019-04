por Trupon » Hoy, 12:21

La FIA prohíbe el nuevo alerón delantero de Mercedes de China

El problema está en que el end-plate está demasiado recortado

Red Bull y Williams tampoco pasaron los controles de la Federación con sus alerones

ANA VÁZQUEZ | 12 ABR 2019Mercedes no podrá rodar con el nuevo alerón delantero con el que llegaron a China, pues no cumple con la normativa. El equipo alemán ha corrido la misma suerte que Red Bull y Williams, que también quisieron introducir piezas que no superaron la aprobación de la FIA.Mercedes debe cambiar su alerón delantero. La nueva versión de esta pieza, con la que llegaron a Shanghái, no cumple con la normativa, según informa la publicación alemana Auto Motor und Sport. El problema está en la configuración de la unión de la platina lateral con los flaps del ala delantera, que se movían por no estar fijados correctamente.El end-plate, según la FIA, estaba demasiado recortado y, en la vista lateral, impedía que se vieran los flaps. El elemento nuevo sería una solución para desviar las turbulencias hacia un lado.El equipo ha usado esta versión ilegal durante las dos primeras sesiones de entrenamientos libres. Sin embargo ahora, a falta de confirmación de la Federación, tendrán que modificarla para la clasificación de mañana, ya que la normativa señala que todos los coches deben cumplir con las reglas en clasificación y carrera.Mercedes no es el primer equipo que debe cambiar su alerón delantero. Red Bull y Williams ya tuvieron que hacer lo mismo con los suyos en las dos primeras carreras. Es más, la FIA distribuyó una directiva técnica sobre este tema a los equipos a principios de esta semana.La primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de China la ha liderado Sebastian Vettel, con Lewis Hamilton y Charles Leclerc a dos décimas. Valtteri Bottas ha sido quinto por la mañana. En la segunda sesión ha sido precisamente el finés el que ha marcado el mejor tiempo. Vettel ha terminado segundo, por delante de Max Verstappen. Lewis Hamilton ha acabado cuarto ante sus apasionados aficionados asiáticos.