Fue adelantado por Sebastian Vettel y los Renault en la vuelta de preparación de su intento final y le sentó como un tiro. Max Verstappen amenaza con devolver la maniobra en el futuro a otros pilotos, pero sobre todo, al de Ferrari. Considera que no fue limpio y que le desconcentró en su intento."Estábamos preparando nuestras vueltas y de repente, vino Vettel y tras él, los dos Renault. Te estropean toda tu vuelta, aunque hay una regla no escrita que dice que no puedes adelantar. Pero no importa, fastidiaré sus clasificaciones a partir de ahora también", comentó el holandés a la prensa ya en frío."Sí, ahora me ha pasado a mí. En la próxima clasificación le puede pasar a Vettel. Así se ha hecho siempre, pero hay gente que se ha olvidado de eso. Espero que no se vuelva a repetir", advierte Verstappen para el futuro.Pese al quinto puesto en parrilla, Max no lo da todo por perdido. "Debería irnos bien en la carrera, somos bastante competitivos y será, sin duda, una prueba interesante", asegura. Por su bien, que Vettel no pierda la posición en pista respecto al Red Bull.Curiosamente, la maniobra del alemán llega un día después de que 'Mad Max' cuestionase su talento como piloto y señalar que "no es ningún mago a mi ojos".