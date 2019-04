por AriVatanenF1 » Hoy, 12:11

En Ferrari tienen claro en defender a su teórico primer espada contra viento y marea. Lo avisó el director, Mattia Binotto, en la víspera y lo ha cumplido. Hoy, en la vuelta 11. han obligado a Leclerc a dejarse pasar por Sebastian Vettel, cuando el monegasco había logrado la tercera plaza adelantando en la salida.Son tres carreras y tres órdenes desde el muro. En Australia no le dejaron adelantara Charles en la parte final de la carrera, cuando era claramente más rápido. En Bahréin le dijeron que no adelantase por la primara plaza, algo a lo que Leclerc hizo caso omiso... Al final el motor le quitó la victoria al recién llegado.Lo de hoy ha ido un poco más allá. En la vuelta 8 le estaban diciendo: "Vettel es más rápido"; en la vuelta 10: "Tienes que apretar"; y el la 11 la definitiva: "Dejaté pasar". El monegasco respondía: "Pero es que me estoy marchando...". En realidad, Leclerc no podía distanciarse lo suficiente y Verstappen acechaba por detrás con un posible 'undercut', por lo que Binotto decidió que fuera el monegasco el sacrificado ante la amenaza. Es la situación contraria a la vivida por Alonso en 2007 contra Hamilton, donde lo galones no se respetaron.Por otra parte, le rompieron a Leclerc cualquier posibilidad de concentrarse, con mensajes amenazantes por la radio, lo que pudo influir en su pobre ritmo de carrera, "No lo sé, no sé que contestar. Tengo que ver la imagen completa. En el coche ha sido muy frustrante. En el futuro veremos quién es el líder del equipo. Hoy ha sido una carrera decepcionante. Espero que las próximas carreras sean mucho mejores para mí", resumía el piloto mezclando la frustración del atosigamiento, con su mala actuación.Es posible que sin la orden Max hubiera acabado pasando a los dos Ferrari. De hecho estuvo a punto de adelantar a Vettel en la vuelta 35, tras la segunda detención, cuando el alemán se defendió de forma muy sólida al hachazo del holandés.Por su parte, Vettel estaba de acuerdo con lo decidido y ordenado desde boxes. ""Ha sido un poco duro. Creo que es justo si ves toda la carrera, no éramos capaces de alcanzar a los Mercedes. Ha estado muy ajustado con Max. Es un buen resultado, pero no un gran resultado", comentaba a la prensa.Vettel reconoce que él fue quien forzó la orden desde el box: "No hay mucho que contar. Es bastante sencillo, pensé que yo era más rápido e intentamos una estrategia. Tardé un poco más de lo esperado en encontrar mi ritmo. El equipo no está del todo contento. Nos hubiera gustado ser terceros y cuartos, pero hemos terminado terceros y quintos", resumía sobre lo sucedido."Estoy contento de haber llegado al podio. Ha sido difícil, los Mercedes han sido muy rápidos desde la salida", ha añadido", señalaba tras irse con 31 puntos de desventaja respecto a Hamilton en sólo tres carreras."Obviamente no es bueno perder puntos o posiciones tan pronto. Éste es un momento muy importante para descubrir nuestro rendimiento. Esta semana va a ser muy importante para establecer el rumbo de las próximas carreras", terminaba Seb, confiando en las mejoras para Bakú y España.