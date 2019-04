por Trupon » Ayer, 18:57

Rosberg detecta un problema aerodinámico de base en el Ferrari

El alemán cree que Ferrari ha adoptado el "diseño aerodinámico equivocado"

Destaca que el 'Cavallino Rampante' es el mejor coche en las rectas

VÁZQUEZ, J. MUÑOZ | 15 ABR 2019 -Nico Rosberg asegura que Ferrari se ha equivocado con su planteamiento aerodinámico para esta temporada. El alemán cree que los de Maranello siguen un paso por delante de Mercedes en las rectas, si bien la pérdida en curvas es demasiado grande.En pretemporada, todo indicaba que Ferrari tendría un coche dominador este año. Un diseño muy diferente al del resto, con un alerón delantero revolucionario y el motor más potente de la parrilla.Sin embargo, en estos tres Grandes Premios se han diluido y Mercedes ha comenzado la temporada con tres dobletes, algo que no sucedía desde que lo hiciese Williams en 1992. Por ello, Nico Rosberg cree que el concepto aerodinámico del SF90 es erróneo."Mercedes son los grandes favoritos del momento, simplemente parecen tan fuertes... Ferrari simplemente tiene problemas. Han creado un coche con el concepto aerodinámico equivocado", ha comentado Rosberg en su canal de YouTube."Tienen poquísima resistencia al aire y una carga aerodinámica que no es suficiente en las curvas. Ahí pierden mucho tiempo. Eso no es lo ideal para conseguir la vuelta más rápida, así que se han equivocado con el coche", ha añadido.El expiloto de Mercedes detalla cuáles han sido los mayores problemas del equipo italiano en el pasado Gran Premio de China y cómo han tratado de solucionarlos."Este fin de semana intentaron poner más ala en la parte trasera, pero no tenían el gran alerón trasero que necesitaban. Necesitan crearlo, pero sólo añadir carga en el alerón delantero no es eficiente porque si incrementas carga aerodinámica, debes aumentar la resistencia aerodinámica", ha explicado."Así no se hace. Tienes que quitarla de otras partes del coche, como los alerones delanteros o los endplates. En eso se tienen que centrar ahora mismo, pero es mucho trabajo. Les va a llevar tiempo. No es lo ideal", ha continuado.Además, Nico cree que Ferrari será fuerte en los circuitos con muchas rectas. No obstante, dada la superioridad del W10 hasta el momento, no tiene tan claro que puedan ganar a Mercedes en un trazado como el Circuit de Barcelona-Catalunya."Ferrari va a ser fuerte en los circuitos con muchas rectas. En Bakú no estoy seguro. Hay muchas curvas lentas en las que van a perder mucho y muchas rectas en las que van a ganar. Es difícil de decir si será una pista en la que estén por delante. Ya se verá. Colocaría a Mercedes por delante por ahora en todos los trazados, incluso en Barcelona", ha expresado Rosberg para terminar.