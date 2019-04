por GTO » Ayer, 23:14

ROSBERG EXPLICA LOS PROBLEMAS DE LA SCUDERIALa señal que delataría el error de Ferrari con su cocheEl excampeón del mundo Nico Rosberg ha insinuado que algunos de los problemas del SF90 se deben a un diseño aerodinámico que llevará algún tiempo poder corregirFoto: Ferrari no dio la talla en China. (EFE)“Ferrari está teniendo problemas. Han apuntado con su coche de forma equivocada desde el punto de vista aerodinámico”. El ex campeón del mundo Nico Rosberg ha insinuado que algunos de los problemas del Ferrari podrían no encontrar inmediata solución. “Tienen muy poco drag (resistencia aerodinámica al avance) y no suficiente carga en las curvas. Es aquí donde están perdiendo mucho tiempo. No es lo ideal para la vuelta más rápida posible”, explica Rosberg en su canal de YouTube, lo que vendría a complementar otras teorias en torno al SF90 y la debilidad en dos de las tres pistas del presente campeonato de Fórmula 1.“Están en el lugar equivocado con su coche”, remataba el alemán, con el corolario de que el equipo italiano necesitará tiempo para corregir el rumbo de una concepción aerodinámica errada. Además, el reconocimiento de Vettel sobre su falta de sintonía con el SF90 confirmaría que Ferrari aún busca el punto dulce a su montura. ¿Habría errado el equipo italiano frente a Mercedes con su filosofía del alerón delantero y el concepto aerodinámico global de su monoplaza para 2019?Ya no hay más alerón que ponerAl llegar el Gran Premio de China, tanto Toto Wolff como sus pilotos alabaron la espectacular unidad de potencia italiana como una de las causas de su rendimiento en Bahréin, y que depararía medio segundo de ventaja sobre Mercedes. Pero los vídeos de vueltas comparativas simultáneas en la pista del Gran Premio de Bahréin mostraban cómo a la entrada de varias curvas el W10 recuperaba e incluso superaba la ventaja en las rectas del Ferrari. Mercedes lanzaba la pelota al campo italiano. Las dos largas rectas de Shanghai jugarían a favor del SF90, pero quedaba comprobar hasta qué punto el resto del circuito -con numerosas curvas rápidas y de largo radio- desequilibrarían la balanza. La en la realidad última el SF90 no ofreció respuesta al W10 y Mercedes ya acumula tres dobletes seguidos.Ciertamente, existe unanimidad sobre la progresión de Ferrari con su motor pero, según Rosberg, esa velocidad punta podría también ser producto de una menor carga aerodinámica que se manifiesta en una menor eficiencia en curva. "Están intentando este fin de semana poner más alerón trasero, pero no tenían tanto como necesitaban”, explicaba Rosberg, “necesitan esa carga, pero añadiéndola a base de más alerón no es algo eficiente, porque es una relación de 1:1: si aumentas la carga, aumentas el drag. No es el camino. El camino es disminuirlo (el drag) de otras partes del coche, como los alerones delanteros o sus laterales. Es en lo que deberían concentrarse ahora”. Según Rosberg, los intentos de Ferrari para añadir carga al eje trasero están encontrando un límite que impiden el equilibrio global del monoplaza.Nico Rosberg y su canal de YouTube"No estoy contento"Sebastian Vettel reconocía tras el gran premio chino que “podemos estar contentos de dónde estamos con el motor, parece sólido”, señalando hacia el área aerodinámica del SF90 en relación con los diferentes tipos de compuestos cada fin de semana. “En Australia sufrimos con las condiciones, y probablemente con la puesta a punto. Aprendimos la lección en Bahrein, y todo funcionó mucho mejor. Así que en algunas partes de la carrera somos demasiado débiles, y se ha vuelto a confirmar este fin de semana”.El propio Vettel reconocía otra vez tras la carrera china no sentirse aún cómodo con el SF90. “El coche aún no está donde quiero. Tenemos un coche muy sólido, no hay nada malo en él, pero creo que aún no hemos conseguido situarle en la ventana (de rendimiento). Especialmente por mi parte. No estoy contento respecto a cuando empezamos (en pretemporada). Obviamente, las tres pistas en las que hemos estado son bastante diferentes. Las condiciones que tuvimos eran distintas, pero creo que empezamos a ver una especie de patrón y entendiendo lo que vemos, especialmente en la distancia de un gran premio, necesitamos entender qué necesitamos, qué necesito para desbloquear el potencial de este coche”.Sebastian Vettel durante el Gran Premio de China. (Reuters)Las diferencias de filosofía“Ferrari será fuerte en las pistas con muchas rectas”, anticipa Rosberg en función del perfil que el SF90 ofrece por el momento, “aunque en Baku no estoy seguro, hay muchas curvas lentas donde van a perder mucho, y muchas rectas donde ganarán. Es difícil de juzgar si será una pista donde estén delante. Por ahora, pongo a Mercedes por delante en todas partes, incluso en Barcelona”. El contraste sobre el rendimiento de pretemporada y el de este arranque de campeonato está dando pie a diferentes especulaciones. Rosberg parece insinuar la teoría de un fallo en la concepción aerodinámica del SF90 para lograr un monoplaza completo en trazados de diferente configuración, un error que llevará tiempo corregir.Recientemente, un aerodinamicista senior de un equipo de Fórmula 1 especulaba desde el anonimato en una columna en la página de la BBC con la hipótesis de que Ferrari podría encontrarse con un techo para la evolución del SF90 por culpa de su nuevo alerón delantero y el paquete aerodinámico desarrollado bajo el nuevo reglamento. “Voy a explicar cómo los dos coches de los que se espera luchar por el título este año difieren en un aspecto crucial de su filosofía aerodinámica, lo que podría implicar que, aunque Ferrari se ha mostrado muy fuerte en la pretemporada, se podría encontrar en un callejón sin salida cuando se trate de desarrollar su coche durante la temporada”, explicaba el ingeniero anónimo, para luego considerar las implicaciones de los diferentes conceptos del alerón delantero de Ferrari y Mercedes. Una teoría que podría ir en la misma línea de las palabras de Nico Rosberg.