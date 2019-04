por GTO » Hoy, 08:47

Cyril Abiteboul: "No estamos libres de problemas de fiabilidad, necesitamos trabajar y no quejarnos"En estos primeros compases de temporada, las sensaciones han sido mixtas para el equipo de Enstone. El RS19 tiene puntos fuertes y débiles muy destacados: la parte positiva es que el coche es competitivo en clasificación y en carrera por lo que pueden calificar bien y optar a una buena cantidad de puntos. Sin embargo, la parte negativa se centra en la pobre fiabilidad. En tan solo tres carreras, suman cuatro abandonos por este motivo y no han podido sumar más puntos debido a este hándicap. Cyril Abiteboul destaca que la causa de la retirada de Nico Hülkenberg en China estuvo provocada por una avería en el MGU-K de su monoplaza.Por si no fuera poco este aspecto, el director francés no está conforme con la velocidad actual del RS19 porque no son tan rápidos como deberían ser. A pesar de tener estas dificultades, en Renault no cuentan con la presión de competir ya mismo con los equipos de delante. La intención principal de los galos a medio plazo es disminuir la distancia que les saca Mercedes, Ferrari y Red Bull a día de hoy. Por lo que esta meta es un 'trabajo multianual'.Nico HulkenbergAbiteboul no está satisfecho con el funcionamiento del RS19"Nico ha tenido un problema en el MGU-K. Es difícil porque eso significa que no estamos libres de problemas de fiabilidad. Fue un contratiempo con el software que estuvo relacionado con todos los cambios que hicimos para corregir los fallos de principio de temporada. Por otro lado, la carrera ha sido frustrante por lo que debemos mejorar en todos los aspectos. Somos un poco más lentos de lo que nos gustaría, tenemos que trabajar y no quejarnos. Reducir la diferencia con los equipos grandes es un trabajo multianual".Hülkenberg, descontento con la fiabilidad de cristal de su coche"El problema está conectado con el MGU-K otra vez, así que tenemos más trabajo por hacer. Ahora lo estamos investigando porque sucedió un par de vueltas antes de que me detuviera. No son buenas noticias por lo que trabajaremos porque no está costando resultados, experiencia y puntos. Sabemos que tenemos deberes en ese aspecto. Lo solucionaremos más pronto que tarde".