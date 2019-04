por GTO » Ayer, 21:09

Y Mercedes mejor que nuncaFórmula 1 2019 Es su mejor arranque e igualan al de Williams del 92El comienzo de Mercedes ha sido tan espectacular que ya empieza hablar del paralelismo que puede haber con lo que hizo Williams en la temporada 1992. El inicio ha sido parecido. Tres dobletes consecutivos. 130 puntos de 132 posibles. Le ha faltado hacer los dos puntos de las vueltas rápidas conseguidas por Leclerc en Bahréin y Gasly en China. Bottas logró el punto extra en Australia.El equipo de las 'flechas plateadas no lograba tres dobletes seguidos en carrera desde 2016 y ya es el segundo equipo de la historia con más dobletes junto a McLaren. Ambos llevan 47. Sólo les supera Ferrari, que suma 83. Y hay más datos que revelan el enorme dominio de Mercedes en la 'era híbrida'. Así, por ejemplo, en Shanghái sumó victoria 90 en la F1. Y logró su quinto triunfo seguido. En suma, en 2019 han logrado el mejor arranque de siempre.Lo curioso de todo esto es que nadie podría haber aventurado semejante dominio a tenor de lo que pasó en pretemporada. En los test celebrados en el Circuit de Barcelona-Catalunya, Ferrari mostró una gran fortaleza que hacía presagiar un cambio de ciclo. A la hora de la verdad, Mercedes ha demostrado que sigue siendo tan fuerte como en el último lustro. ¿Y Ferrari? Pues con muchas dudas. Tanto con el SF90 como con qué hacer con Sebastian Vettel y Charles Leclerc. La estrategia no está siendo precisamente uno de los fuertes de la 'Scuderia' en este arranque de temporada. Volviendo a la comparación con Williams, en 1992 tenían el FW14B y sus pilotos eran Nigel Mansell y Riccardo Patrese. El inglés ganó las cinco primeras victorias de esa temporada. Y al final Williams se llevó 10 de las 16 carreras disputadas ese año.Hamilton y Bottas, dominando en el inicio del GP de China. / EFERoss Brawn, director deportivo de la F1, no cree que se repita lo que pasó con Williams en 1992. "No creo que el 2019 siga el mismo guión que en 1992. Los tres dobletes en resultados consecutivos anotados por Lewis Hamilton y Valtteri Bottas definitivamente se deben a un equipo que está funcionando a la perfección en este momento, con un paquete técnico de primer nivel, pero también es justo decir que se enfrenta a una oposición más fuerte que la que tuvo Williams en el '92. Hace dos semanas, en Bahréin, Ferrari dominó la clasificación y, a excepción de los problemas técnicos que tiraron por tierra sus esfuerzos en la carrera, el equipo se dirigía a una victoria épica con Charles Leclerc. En China, sin embargo, el péndulo de rendimiento giró hacia Mercedes, como fue el caso en Melbourne".Sea como fuere, Brawn sabe que el equipo de Brackley es muy duro de pelar: "Mercedes todavía puede sacar fuerza del hecho de que ha sido la fuerza dominante en los últimos años, como se puede ver por la forma en que se defendió el año pasado, cuando parecía que Ferrari casi se había recuperado en términos de rendimiento. Cualquiera que sea el resultado, espero que la pelea por el campeonato sea verdaderamente espectacular, como corresponde a este deporte".