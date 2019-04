por GTO » Ayer, 21:11

HULKENBERG URGE A RENAULT QUE SOLUCIONE SUS PROBLEMAS DE FIABILIDADLos motores del fabricante francés han dejado mucho que desear en cuanto a fiabilidad y rendimiento en las primeras carreras de la temporada.Renault se ha convertido en una de las mayores decepciones del comienzo de la temporada. Aunque el equipo de fábrica ocupa actualmente la cuarta posición en el mundial de constructores, empatado a 12 puntos con Alfa Romeo, sus motores no están a la altura de Ferrari y Mercedes en cuanto a rendimiento y fiabilidad. Este último aspecto es especialmente preocupante tras apenas tres carreras disputadas.El fabricante francés decidió apostar por un concepto de unidad de potencia completamente nuevo para intentar dar el salto que no fueron capaces de materializar desde el comienzo de la era híbrida. Si bien esperaban aumentar la potencia de sus propulsores, no solo no han conseguido este objetivo, también su fiabilidad se ha visto gravemente afectada con este nuevo motor.El MGU-K es el elemento que más dolores de cabeza está causando a Renault. Después del doble fallo mecánico que dejó a Daniel Ricciardo y Nico Hulkenberg fuera de carrera en Bahréin, la estructura decidió reemplazar en China esta pieza en todos sus motores, incluidos los de McLaren. Con este movimiento, los coches motorizados por Renault se acercaron a las sanciones en parrilla, pues solo se permiten dos unidades del MGU-K en toda la temporada.Ricciardo no tuvo problemas en Shanghái y pudo cruzar la línea de meta en séptima posición, pero Hulkenberg se vio obligado a retirarse por un nuevo problema en el MGU-K. El germano podría recibir una penalización en Bakú en caso de que Renault tenga que reemplazar otra vez este elemento en su motor. Ante esta situación, Hulkenberg urge a la estructura que encuentre soluciones a estos recurrentes problemas de fiabilidad.“No son buenas noticias. Tenemos que controlar esto porque estamos perdiendo resultados, experiencia y puntos. Sabemos que tenemos deberes por hacer en ese aspecto. Necesitamos soluciones más pronto que tarde”, manifestó el alemán, quien actualmente se encuentra en la décima posición del mundial de pilotos, empatado a 6 puntos con su compañero Ricciardo.