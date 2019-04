por GTO » Ayer, 21:14

Wolff se parte de risa con los rumores del fichaje de VerstappenFórmula 1 2019 El jefe de Mercedes subraya: "No tengo ni su número de teléfono"Helmut Marko ha asegurado que Mercedes está en constante contacto con Verstappen, según se ha podido leer en la prensa alemana. El asesor de Red Bull tiene la teoría de que Toto Wolff quiere llevarse a Max, el piloto joven (21 años) con más proyección de la parrilla.Jos, padre de Verstappen, ha negado que se produzcan semejantes conversaciones telefónicas y ha asegurado que su hijo está muy contento en el equipo de las bebidas energéticas. Por su parte, Max dijo en la previa del Gran Premio de China que "nunca hablé con Toto, nunca me llamó, no lo hizo, ni siquiera tiene mi número". Ahora, el que se ha pronunciado al respecto es Wolff. En declaraciones a 'Motorsport' ha comentado: "Nos reímos mucho los tres sobre este asunto. No tengo el número de Max y nunca he hablado con él por teléfono. Como dijo Max, conozco a Jos desde hace mucho tiempo y le considero un amigo. Hablamos de cuando nuestros hijos corren en karting y sobre qué equipo vamos a formar. No se habla sobre Max, ni de su contrato. Está muy comprometido con la alianza de Red Bull y Honda".Y ha concluido: "Estamos comprometidos con nuestros pilotos y no planeamos entrar en ningún tipo de discusión, igual que Jos o Max. No sé de dónde vinieron esas palabras".