SU MOMENTO LLEGARÁFrédéric Vasseur, sobre Giovinazzi: "No estoy preocupado por su situación, se recuperará"Este inicio de campaña no está siendo el que hubiera deseado Antonio Giovinazzi cuando fue fichado por Alfa Romeo para esta temporada. La fortuna no ha estado de su lado y los resultados no le acompañaron en estas primeras carreras, a diferencia de los que ha logrado su compañero, Kimi Räikkönen. A pesar de haber un importante contraste entre los pilotos dentro del equipo, el italiano ha podido pasar a Q2 en Australia y terminar a las puertas de la zona de puntos en Baréin. Sin embargo, el fin de semana de China fue horrible porque tuvo problemas de fiabilidad en su monoplaza desde los primeros entrenamientos. Antonio no pudo competir en la clasificación por lo que salió desde la última posición en la parrilla del domingo. En carrera no pudo hacer mucho y solamente finalizó por delante de los Williams. No obstante, en Alfa Romeo creen que demostrará de lo que es capaz con el paso de las carreras.Antonio GiovinazziFrédéric Vasseur confía en el potencial de Giovinazzi"Es frustrante para todos porque Antonio demostró que el ritmo estaba ahí desde el principio. Fue muy rápido en la Q1 de Melbourne, hizo un mejor tiempo de vuelta que Kimi o fue casi el mismo. En la carrera de Baréin también tuvo ritmo, pero en clasificación cometió un pequeño error al final de la vuelta, pero fue un poco más rápido que Kimi. Ahora está teniendo problemas por juntarlo todo y el equipo no pudo ayudarle en China. Es una pena pero se recuperará y, si miras el inicio del año pasado, nuestros pilotos también lo tuvieron complicado"."Aunque pudimos mejorar durante la temporada, tenemos que hacer lo mismo con Antonio. Pienso que él tiene la ventaja de contar con Kimi como líder ya que no solo le enseñará el ritmo sino también cómo gestionar el fin de semana. Al menos, el ritmo está ahí lo que es importante para nosotros. Antonio es capaz de hacerlo bien, espero que pueda juntarlo todo pronto. No estoy preocupado por esta situación, no quiero hacer comparaciones entre Charles [Leclerc] y él. Tengo confianza plena en Antonio ya que demostró lo que podía hacer bajo presión, está trabajando muy bien en el equipo incluso en esta etapa dura".