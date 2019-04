por GTO » Hoy, 15:20

VALOR SEGURO PARA EL EQUIPOHelmut Marko: "Verstappen no comete errores y saca el mayor partido a lo que tenemos"El comienzo de Red Bull en la temporada 2019 de Fórmula 1 está teniendo luces y sombras. Si bien los de Milton Keynes han logrado mejores resultados de lo que esperaban antes de comenzar la campaña (el podio de Max Verstappen en Australia es un claro ejemplo de ello), aún se encuentran muy lejos de su mejor rendimiento; algo lógico teniendo en cuenta que este año estrenan nuevo motorista: Honda. Del mismo modo, el equipo austriaco cuenta con el hándicap de la inexperiencia de Pierre Gasly, que tuvo que subir al primer equipo tras la marcha de Daniel Ricciardo y aún se encuentra en pleno proceso de adaptación. El asesor de Red Bull, Helmut Marko, ha hablado acerca de Max Verstappen, de quien ha asegurado que conoce cuáles son las próximas actualizaciones que llegarán al monoplaza, por lo que está al tanto de la evolución del mismo."No fuimos lo suficientemente rápidos en Shanghái. Max sabe cuál es nuestra situación actual y conoce los programas de desarrollo, por lo que es consciente de cómo van las cosas y lo que llegará en un futuro próximo, no es que sea yo el que lo diga. Depende de nosotros darle a Max el paquete correcto. Lo cierto es que ya tiene más del doble del número de puntos que tenía después de las tres primeras carreras del año pasado, y eso es positivo", ha comentado en unas declaraciones concedidas a la publicación holandesa Formule 1.Verstappen, en China 2019Muy satisfecho con su trabajoPor otro lado, el de Graz ha valorado la gran labor del piloto neerlandés, de quien destaca su perfección a los mandos del RB15, por lo que confía en que, junto a la labor de todo el equipo, los resultados acaben llegando en un futuro próximo: "Max no comete errores y saca el mayor partido a lo que tenemos. Esa es la estrategia correcta", ha expresado para concluir.