Verstappen destaca los problemas que existen de cara a 2021El piloto holandés habla sobre las normas que podría tener la F1 en 2021La estrella de Red Bull, Max Verstappen, ha señalado cuatro problemas que cree que deben mejorar en la Fórmula 1 de cara a 2021, cuando se establecen las regulaciones, ya que el holandés tiene sugerencias sobre casi todos los aspectos de las carreras.Verstappen está en su quinta temporada completa de F1, a pesar de tener solo 21 años. Ha estado en el deporte durante casi todos los años de la era turbo-híbrida, donde la diferencia entre los equipos en la parte superior y los del medio ha sido más grande que nunca. Max piensa que esto debe cambiar, al igual que los neumáticos, ya que cree que necesitan demasiada atención.«En este momento son muy sensibles y se recalientan rápidamente«, dijo en un evento de prensa de Jumbo, uno de sus patrocinadores. «Entonces te deslizarás más y es difícil seguir a los demás. Así que es difícil luchar durante una carrera. El DRS ayuda a acercarse, pero al final, no quiero depender de eso. También después de una vuelta rápida, tienes que reducir la velocidad para poder hacer otra, porque los neumáticos tienen que enfriarse y eso lleva mucho tiempo. Es lo mismo durante la carrera».«Tienes que permanecer en un cierto límite, de lo contrario los neumáticos se recalentarán. Me gustaría conducir mucho más rápido«. Verstappen también piensa que los coches y el rendimiento deberían depender menos de los motores. Esto podría deberse a que ha estado conduciendo con motores Renault durante varios años con todos los problemas de fiabilidad.«En este momento hay una gran diferencia entre los motores. En los últimos años, el campeonato fue ganado principalmente por el equipo con el mejor motor. En general, debes mantener esa diferencia entre los 20 o 30 caballos de fuerza». La aerodinámica y todas las partes pequeñas del coche que vienen con él pueden hacerlos extremadamente sensibles y pueden dañarse fácilmente.«En cuanto a la aerodinámica, no tiene que ir tan rápido para mí. Mientras podamos competir mejor entre nosotros«, continuó Verstappen, quien es conocido por ser un conductor agresivo. «O cuando tocas a alguien y algo se rompe, eso no costará medio segundo por vuelta. Ahora, cuando conduces demasiado rápido en una curva, la mitad de la parte inferior de tu coche se rompe y eso no es lo que quieres». Por último, Max espera que la zona media sea un poco más ajustada después del 2021.Mercedes, Ferrari y Red Bull, son los únicos que pueden ganar una carrera de manera realista, y la diferencia en el presupuesto y el rendimiento en comparación con el resto de la parrilla es enorme. «La diferencia del tercer al cuarto equipo es casi un segundo, es una gran diferencia. Creo que las carreras serían mucho más bonitas si los coches se mezclaran un poco».