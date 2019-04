por Trupon » Ayer, 13:30

Obviamente, en la media de las últimas cuatro carreras, no estábamos del todo ahí y no somos los favoritos para Barcelona", dijo Vettel

La primera parte fue realmente mala, sufrí para que los neumáticos funcionaran

Estaban demasiado fríos, los dañé, y luego estaban muy calientes y dañados. Nunca funcionaron bien realmente

Estamos teniendo más dificultades con los neumáticos este año que otros

No creo que nuestro coche sea lento. El Mercedes es muy rápido y parece que ellos llegan a ese punto dulce más fácil. Para nosotros es algo más complicado. Definitivamente, nos falta algo respecto a los neumáticos

Por: Jonathan NobleCoautor: Jose Carlos de Celis28/04/2019Ferrari parecía durante los entrenamientos libres tener potencial para luchar por la victoria en el Gran Premio de Azerbaiyán, pero un accidente de Charles Leclerc en la clasificación y los problemas de Vettel con blandos pusieron la alfombra roja al cuarto doblete de Mercedes en cuatro carreras.Vettel acabó tercero y pierde más distancia respecto a Hamilton y Bottas en el mundial, y es consciente de que deben hacerlo mejor en la próxima carrera en España, donde brillaron en la pretemporada.. "Pero el equipo está de buen humor. Tenemos alguna actualización más para meter en el coche, así que... necesitamos perseguirlos [a Mercedes]"."Esperamos un fin de semana sin problemas porque nuestros primeros cuatro fines de semana no han sido del todo tranquilos. Será crucial atraparlos y cambiar las cosas".Vettel dijo que su carrera en Bakú se vio lastrada por un primer relevo lento en el que no pudo colocar sus neumáticos blandos en la ventana de operación correcta.", explicó. ""."Me sentí incómodo e inconsistente, y no notaba confianza con el coche. Eso no es algo muy bueno en un circuito como este"."Después de eso, me sorprendió, esperaba una tanda más complicada con los medios, pero no tuve problemas para hacerlos funcionar y duraron hasta el final sin ningún problema. Estuve mucho más feliz y con mucha más confianza, y creo que tuvimos algo de ritmo para mantener el suyo, a veces ejerciendo un poco de presión".El tetracampeón admite que Mercedes logra explotar más su coche, llegar a sacarle todo el rendimiento, y señaló a la gestión de las gomas como el principal problema de Ferrari: "Tenemos las herramientas y tenemos que juntar todo el paquete, que parece que nos está costando.".Respecto al SF90, dijo que la velocidad está ahí, pero que falta algo: "".