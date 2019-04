por Hudson » Ayer, 21:25

GTO escribió: "No creo que esto sea aburrido. Si te fijas en la carrera de la Fórmula 2, hubo muchos incidentes y coches de seguridad, pero los pilotos de Fórmula1 pilotan de forma más limpia. Hablamos de los mejores pilotos del mundo", ha comentado Wolff en Bakú

No hay una crisis mundial porque los perales florecen en mayo. La lógica de Wolff es tan aplastante que para qué discutirlaLlevamos disputando la misma carrera 5 años una y otra vez Toto, déjate de monsergas y asume que os habeis pasado con las normas congeladas para "bajar costes" La gracia de la F1 estaba en que algún equipo podía petarlo un año, pero en cuestión de meses de pruebas, espionaje, nuevas ideas y muchos kilómetros con pilotos de pruebas haciendo viajes a la Luna en distancia, se lograba diluir esa ventaja y cambiar las tornas. Los equipos que lograban una ventaja inicial vivían de sus rentas y luego la tostada cambiaba y había emoción. ¿O no te acuerdas de cuando Mercedes se comía las gomas y os dejaron probar y probar alegalmente, cuando no ilegalmente?Pero eso de hacer un coche sabiendo lo que iban a legislar un par de añitos antes y dejar las cosas bien congeladas para que nadie os quite el regusto de la victoria está muy bien desde el punto de vista de la eficiencia empresarial, es machacar a la competencia hasta lograr un monopolio intratable. Pero esto no es un negocio cualquiera, es un negocio-espectáculo, y por tanto, ese monopolio mata el espectáculo, y seguidamente el negocio.Pero oye, según la lógica de Wolff, todo está bien porque los lagartos de Pernambuco mudan la piel cada semestre.Saludos