por GTO » Ayer, 16:15

MCLAREN EXPLICA LA ESTRATEGIA DE PARADAS CON CARLOS SAINZ Y LANDO NORRISEl equipo no siguió la doctrina de dar preferencia al piloto que va por delante, además de dividir fuerzas en la llegad del coche de seguridad virtual.El equipo McLaren realizó en Bakú su mejor carrera de la temporada, colocando sus vehículos en la séptima y octava posición y llevándose un suculento botín de puntos solo emborronado por el sexto de Sergio Pérez, que con el Racing Point fue el mejor del resto.Durante el transcurso de la prueba, los de Woking sorprendieron con sus movimientos estratégicos. Sainz, que no logró meterse en Q3 en la sesión de clasificación, logró sacar mejor provecho de sus neumáticos nuevos, y consiguió adelantar en pista a Lando Norris, que ya sufría con el desgaste.Por delante, los tiempos de Sergio Pérez comenzaron a caer de forma alarmante, lo que dejaba intuir la parada del piloto mexicano en cuanto comenzase a ser atacado por Carlos Sainz. McLaren se anticipó a este previsible movimiento, parando a Lando Norris en la vuelta nueve, una antes de lo que lo hiciera Pérez.El movimiento no salió como McLaren esperaba, y Norris no pudo adelantar a Pérez. Sí lo hubiera hecho de haber intentando la maniobra con Sainz, pero el hecho de que el piloto español comenzase la carrera con neumáticos nuevos les llevó a pensar que aun podía dar más de sí. Se equivocaron, y Carlos acabó perdiendo la posición, no solo con Pérez, sino también con Lando Norris, al que había adelantado a pista unas vueltas antes.Los de naranja tenían aun la esperanza de que el desgaste acabase siendo acusado en la parte final de carrera y las dos vueltas extras del McLaren jugasen a su favor. Sin embargo, cuando dieron la orden de atacar al Racing Point de Pérez, se volvieron a encontrar con que no tenían suficiente rendimiento como para inquietar al piloto mexicano. O al menos, no con Norris.Por ese motivo, con la aparición del coche de seguridad virtual, McLaren no dudó en probar suerte y meter a uno de sus pilotos en boxes para montar neumáticos nuevos. No es que los de Woking tuviesen la esperanza de poder recortar el terreno perdido, pero sí de quedar beneficiados ante la aparición de un hipotético coche de seguridad.McLaren se decantó por Norris para este movimiento, ya que los neumáticos del británico eran más viejos, y de paso, daban a Sainz la oportunidad que intentar atacar Pérez en las últimas vueltas. Y si nada cambiaba, el español recuperaba la posición que la elección estratégica del equipo le había negado. Una maniobra que el propio equipo ha definido como agresiva-defensiva, y que fue posible gracias al gran comienzo de la prueba, que mantuvo a los perseguidores suficientemente alejados como para poder cambiar neumáticos sin perder posiciones.