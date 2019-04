por Trupon » Ayer, 20:57

Resta ver cómo se comportan los neumáticos en circuitos venideros, pero de momento, sigue teniendo excesivo protagonismo, siendo en la actualidad pieza clave en el rendimiento. El que consigue hacer trabajar los neumáticos, es el que se lleva el gato al agua. Quizás demasiado para un campeonato monomarca y sin apenas test.



Exactamente. ¿Quién dijo que el factor diferenciador era el motor? ¿O la aerodinámica? Hace muchos años leí, o escuché, que el componente más importante de un F1 son sus neumáticos, porque son los que unen el coche al suelo.Pues Pirelli, pese a concursar para proveer de neumáticos a la F1, lleva varios años haciendo mal su trabajo y sin cumplir con el mandato público y oficial de la FIA, aunque también con el beneplácito de ésta. Ya no sólo es que las carreras sean a una parada, es que con su buen hacer se han cargado a dos ó tres equipos. Y no me vale que todos llevan los mismos neumáticos, porque los monoplazas se diseñan como un año antes, y el devenir del campeonato y de un equipo no puede depender del proveedor de neumáticos. Que tengan narices y expliquen claramente lo que han fabricado, no con la boca pequeña!¿Quién nos iba a decir esto hace un mes? Me siento estafado