por GTO » 02 Mayo 2019, 21:18

Villeneuve: "La llegada de Leclerc ha tenido un efecto negativo en Ferrari"Fórmula 1 2019 Cree que la 'Scuderia' debería haber mantenido a RaikkonenJacques Villeneuve ha ofrecido su punto de vista sobre el mal arranque de Ferrari. En pretemporada, la 'Scuderia' parecía que iba a dominar, pero una vez que ha empezado el curso se ha visto que Mercedes es más fuerte que nunca. La escudería de las 'flechas plateadas' ha logrado el mejor arranque de un equipo de F1 en 1001 carreras y 69 temporadas al lograr cuatro victorias y cuatro segundos puestos de cuatro posibles. Con ello han superado el inicio de Williams en 1992.Según Villenueve a Ferrari no le ha venido bien tener a Charles Leclerc en el equipo. El pulso entre el monegasco y Sebastian Vettel es algo que no está gestionando bien el equipo con sede en Maranello. "Si escuchas a algún aficionado o entras en los foros, incluso tras el accidente de clasificación en Bakú (en la Q2), Leclerc no recibe críticas. Si hubiera sido Vettel, habría sido vapuleado por los medios de comunicación y por todos, por el mismo error. Así que creo que eso está teniendo un efecto negativo para el equipo. El trompo de Seb en Bahrein se debió a eso, luego las órdenes de equipo en China, todo viene de ahí", argumenta Villenueve en unas declaraciones a 'Motorsport'.Vettel necesita saber que es amado por el equipo y los aficionados y eso ha desaparecido este año"Jacques Villenueve (campeón de la F1 en 1997)Y añade: "Espero que se vuelva a equilibrar, porque ellos deberían haber sido los que estuvieran por delante de Mercedes, y en su lugar tienen sólo tres podios y ya. No ha tenido un buen efecto positivo en el equipo, eso es todo".Villenueve sostiene un punto de vista conservador. Así cree que Ferrari debió mantener a Kimi Raikkonen en el equipo. Eso no es óbice para que elogie a Leclerc. Pero es que piensa que la 'Scuderia' "no está lista para este tipo de situación". Y prosigue: "Leclerc es rápido, está preparado. Si tomas la perspectiva de Leclerc, es genial estar ahí este año, para él es increíble, y ha demostrado que es súper rápido. Pero si piensas en Ferrari como equipo, tienes que mirar el pasado de Vettel, y debes recordar a Ricciardo cuando se unió a Red Bull. Seb necesita saber que es amado por el equipo y por los aficionados, y eso ha desaparecido este año".Vettel y Leclerc firman autógrafos. /FerrariY añade: "Ferrari ya tenía a Leclerc, por lo que podría haberle ofrecido un contrato para 2020 y 2021, y quedarse con Kimi otro año, porque este era el año para pelear. Así todos estaría contentos, porque les das tiempo por adelantado, y no desequilibras nada". Eso no significa que Leclerc no sea bueno, es increíble, es súper rápido, merece estar ahí, ese no es el problema. Pero la forma en la que Ferrari funciona, la forma de ser de Seb, necesita ese tipo de amor a su alrededor, y simplemente creo que no fue la decisión correcta. Mira lo que hicieron en Mercedes y lo fuertes que son este año. Si hubieran puesto a Ocon allí, Lewis habría reaccionado igual, Ocon se lo querría haber merendado desde el principio y le destrozaría, pero con Bottas hay respecto y aunque ambos tengan dos victorias, Lewis no parece enfadado. Las cosas no fueron así con Nico Rosberg y eso permite al equipo rendir a un nivel al que no han rendido antes".