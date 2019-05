por GTO » 02 Mayo 2019, 22:27

Y ahora, a criticar a Tilke, como si el hombre no hubiera hecho buenos circuitos.Y a quejarse de los circuitos urbanos, sin aceptar de una vez que los organismos ya no pican y se gastan una pasta en unas instalaciones que siempre son deficitarias. Los nuevos GPs serán urbanos, nos guste o no, por que se cambia el asfalto, se ponen unas preciosas gradas de alquiler y listo, todo Dios a comer en los restaurantes de la centro de la ciudad.O circuitos urbanos o a esperar que Dubai, y Doha hagan su circuito en la arena del desierto con 4 palcos para los espectadores.Pero los circuitos permanentes son una ruina, y las instituciones no pueden pagar mas. Suerte tendremos que los circuitos que hay, no se vayan cayendotendré que ir a Hanoi para verlo