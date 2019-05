por GTO » 02 Mayo 2019, 22:37

Arabia Saudí pone 50 millones de euros sobre la mesa para un GP de F1 en 2021Tras la Fórmula E, la Race of Champions y el Dakar, ahora quieren la Fórmula 1El país busca diversificar sus ingresos y fomentar el turismo internacionalArabia Saudí ha ofrecido 53 millones de euros a Liberty Media para celebrar un Gran Premio de Fórmula 1 en 2021 en su circuito urbano de Riyadh, en el que corre la Fórmula E desde el año pasado.Primero fue la Fórmula E, luego el Dakar y ahora Arabia Saudí quiere una carrera de Fórmula 1. El país ofrece 53 millones de euros para organizar una carrera para la temporada 2021, según informa la publicación alemana Auto Motor und Sport."Arabia Saudí ya tiene una carrera de Fórmula E. El rally Dakar se celebrará en suelo saudí en 2020. Y en 2021, la Fórmula 1 también llegará a Riyadh. Los jeques supuestamente ofrecen 53 millones de euros como cuota de entrada para convencer a Liberty Media. No hay pista de carreras todavía", escriben Michael Schmidt y Tobias Grüner en la fuente ya citada.Se trata de una suma de dinero que Liberty Media tendrá que tener en cuenta, ya que está cercana al mayor canon que paga un país por un Gran Premio, que corresponde a Rusia, con 54,5 millones de euros. Además, con la llegada de Miami al calendario pospuesta y en duda, Arabia Saudí puede ser una buena opción para que la Fórmula 1 expanda sus fronteras.Aunque el lugar más lógico para celebrar el supuesto GP en Arabia Saudí sería el circuito urbano de Riyadh, ya que es donde corre la Fórmula E actualmente, todavía no se ha especificado en qué lugar sería el evento.La propuesta de Arabia Saudí se enmarca dentro del programa de limpieza y apertura que impulsan el príncipe heredero del país, Mohammed bin Salman, y los nuevos líderes de la nación hasta 2030. El objetivo de éste es diversificar los grandes ingresos que obtiene el reino del petróleo y fomentar el turismo internacional.La Fórmula E fue la primera piedra; también se celebró allí la última edición de la Race of Champions; en 2020 tendrán el Dakar y ahora quieren la Fórmula 1.