por GTO » 02 Mayo 2019, 23:07

Hamilton trata de amedrentar a Bottas«No volveré a ser tan generoso en una salida», advierte el campeón del mundo a su compañero en MercedesLa historia se ha invertido en Mercedes, con Valtteri Bottas por delante de Lewis Hamilton cuando hasta hace nada era al contrario. El domingo en el Gran Premio de Azerbaiyán fue el mejor comienzo de temporada jamás realizado por un equipo de Fórmula 1. Mercedes lleva cuatro dobletes. Superan así a Williams en 1992. Y tienen 74 puntos de ventaja sobre Ferrari en la clasificación de constructores.Como recordatorio, después de sus tres dobletes al inicio de la temporada de 1992, Williams ganó el título de constructor y se llevó los dos primeros lugares del Mundial de pilotos, el británico Nigel Mansell, por delante del italiano Riccardo Patrese.También es una lucha interna que comienza a surgir entre el extravagante Hamilton y el discreto Bottas, quien obviamente ha decidido durante el invierno emanciparse del estado de lugarteniente que se le había impuesto.Pero Hamilton es el campeón y no quiere intromisiones. Lo explicó el domingo después de quedar segundo y de no lanzarse a cuchillo en la salida del GP de Azerbaiyán. «En la carrera fui demasiado amistoso en la curva 1 y básicamente se lo di. No volveré a ser generoso», analizó Hamilton.