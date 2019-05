por GTO » 13 Mayo 2019, 23:33

Zasca de Carlos Sainz a la actual Fórmula 1El piloto madrileño de McLaren considera que el gran circo tiene mucho que aprender de MotoGPEl piloto español Carlos Sainz (McLaren) cree que para hacer más "atractiva" la Fórmula 1 a los jóvenes y al público en general se debería asimilar más al "ejemplo" de Dorna y MotoGP, ya que ve necesario tener a "20 gladiadores" luchando por ganar y no únicamente a tres escuderías pugnando por el podio, como sucede ahora el Mundial.En una entrevista a Europa Press, Sainz aseguró que la Fórmula 1 necesita un cambio. "Para que sea atractiva a gente joven tienen que haber veinte gladiadores, pilotos, luchando por ganar y no sólo cinco o seis. Tiene que ser un poco como en las motos. Lo que ha conseguido Carmelo Ezpeleta en MotoGP me parece un ejemplo increíble", manifestó.Admira a Ezpeleta, responsable de Dorna y en consecuencia de MotoGP, como "persona y jefe". "Ha conseguido que ni Honda ni Ducati se enfaden, sino que estén todavía más contentas porque su victoria se pone más en valor luchando contra seis marcas. No se debe tener miedo de que otras marcas se acerquen porque luego la victoria se pone más en valor", aportó.En este sentido, explicó que ni Honda, ni Ducati, ni Yamaha cuando dominaba con Valentino Rossi o Jorge Lorenzo, están molestas con el auge de otras marcas como Suzuki o KTM. Y cree que en la Fórmula 1 se debería lograr algo similar, para impedir que Mercedes, Ferrari o Red Bull centren los podios."Unos chasis más parecidos que ahora seguro", comentó sobre una posible opción para igualar las cosas. "La Fórmula 1 tiene que cambiar, tienen que hacerla más competitiva a nivel de que todos los pilotos tengamos más opciones de algún día hacer un podio. Ahora tienes una opción entre sesenta al año, de pilotos que no sean Red Bull, Mercedes o Ferrari. Quien está bien poco cambio quiere", reconoció en referencia a las tres escuderías grandes.No obstante, está feliz en McLaren y más después de puntuar en Bakú y en Barcelona. "El año pasado cuando firmo por McLaren sé el nivel al que estaban, la situación por la que pasaban, pero teniendo muy en cuenta que es McLaren, un equipo histórico y el segundo más laureado de la historia y con ganas de volver hacia adelante, las mismas ganas que tengo yo", se sinceró."Nos hemos juntado para iniciar un proyecto de reconstrucción. Que el McLaren esté delante es a un tiempo indefinido, pero ya por lo menos se van viendo noticias positivas y resultados positivos. Se ha visto el coche mejor que a finales del año pasado, y seguiremos trabajando para ir hacia adelante. Confío mucho en este equipo", aseveró.Además, no lamenta no haber sido capaz de impresionar a Red Bull para hacerse con uno de los monoplazas de la escudería tras su paso por la 'filial' Toro Rosso. "Confío mucho en el destino y en donde tienes que estar, no cambiaría ahora mismo McLaren por Red Bull ni nada por el estilo", asestó."Hay que confiar en los pasos que se han dado, estoy muy tranquilo con el nivel que mostré en Toro Rosso y en Red Bull, muy contento con mi carrera en Renault, y todo pasa por algo. Estamos iniciando un proyecto a dos años en McLaren que me apetece mucho", añadió en este sentido."No me obliga nadie a ganar pero yo sí me obligo a mí mismo a sacar el máximo rendimiento del coche, en cada Gran Premio. Y el equipo espera eso mismo de mí y yo del equipo, sacar el máximo rendimiento. Hay una relación profesional y cómplice de ayudarnos los unos a los otros, y es gran clave en esta recuperación de McLaren", manifestó.Por otro lado, cree que ya tiene su carrera iniciada en la F1 y un nombre hecho, dejando atrás el Carlos Sainz Junior. "En prensa internacional se me pone más el 'Jr' pero en España es verdad que cada vez se me pone menos y me gusta. Creo que ya me he hecho mi propio nombre dentro de la Fórmula 1 y del mundo del motor y oye, no llegas a un equipazo como McLaren sin méritos propios", aportó.Carlos Sainz estuvo en los días previos al Gran Premio de España , en el que acabó octavo, departiendo una jornada con los medios gracias a Estrella Galicia 0,0, patrocinador personal y del equipo McLaren, en la masía Bouquet de Alella (Barcelona), donde tiró con arco y disfrutó de una barbacoa con productos locales."Cuando tienes un patrocinador y unos amigos como los de Estrella Galicia, tan fieles y gente con la que llevas tantos años juntos, vas probando y haciendo cosas diferentes. La verdad de estar con ellos un año más. Me conocen muy bien y saben el tipo de evento que mola", se sinceró en este sentido el piloto.