por GTO » 14 Mayo 2019, 15:45

OFICIAL: Zandvoort recupera el GP de Holanda a partir de 2020La Fórmula 1 no visita el país de Max Verstappen desde la temporada 1985Holanda firma un acuerdo con la Fórmula 1 de tres años de duraciónLa fecha no está clara todavía, pero idealmente será antes de MónacoHeineken será el patrocinador oficial del eventoEl GP de Holanda formará parte del calendario de la Fórmula 1 a partir de la próxima temporada. La categoría reina ha confirmado que las negociaciones han llegado a buen puerto y que Zandvoort, sede de 30 Grandes Premios entre 1952 y 1985, recuperará su carrera a partir del año 2020.La Fórmula 1 ha firmado un acuerdo de tres años con Zandvoort para devolver el Gran Premio de Holanda al calendario desde 2020. Heineken será el patrocinador principal del evento.La fecha del GP todavía no está clara aunque, según ha adelantado Chase Carey, será en torno a estas fechas. "Todavía no tenemos terminado el calendario de 2020, pero será alrededor de estas fechas en las que estamos ahora, idealmente antes de Mónaco, en el momento de volver a Europa tras las primeras carreras", ha descrito el presidente de la F1 durante la presentación del evento.Las instalaciones de Zandvoort se reconstruirán con el apoyo del ayuntamiento local y el propio circuito sufrirá algunas modificaciones para cumplir con los requisitos marcados por la FIA para la celebración de un GP de Fórmula 1. Entre esos cambios estará mover la línea de salida/meta.Se había rumoreado que el GP de Holanda podía suponer la caída definitiva del GP de España, pero, según ha podido confirmar SoyMotor.com, el Circuit de Barcelona-Catalunya ya trabajaba con este escenario en mente y las negociaciones con Liberty Media transcurren con normalidad.La inmensa popularidad de Max Verstappen en Holanda había alimentado durante las últimas temporadas la posibilidad de que la Fórmula 1 regresara a los Países Bajos, que no visitaban desde que los gestores originales del circuito de Zandvoort quebraran después de la edición de 1985.La legión de aficionados de la promesa de Red Bull, omnipresente en pistas geográficamente cercanas como Spa-Francorchamps, hace presagiar que puede ser una de las carreras con más ambiente del Gran Circo. En los últimos años, más de 100.000 aficionados han acudido al trazado en repetidas ocasiones para vivir múltiples exhibiciones con Verstappen de protagonista.El acuerdo marca el retorno de un auténtico clásico. Zandvoort debutó en 1952 y repitió en 1953, en ambas ocasiones con victorias de Alberto Ascari. Volvió en 1955 con triunfo de Juan Manuel Fangio y se instaló como un fijo en el calendario entre 1958 y 1985, periodo en el que leyendas como Jim Clark, Jackie Stewart, Niki Lauda o Alain Prost ganaron en su asfalto. Ahora será sede de la 31ª edición del GP de Holanda.Huelga remarcar que la configuración del trazado ha variado considerablemente con el paso de los años y que tan sólo la primera mitad de la pista actual coincide con la que conoció la Fórmula 1 décadas atrás. El circuito ha sido protagonista de una intensa batalla legal con la administración local. Tiene 4.307 metros de longitud y 13 curvas.Chase Carey, presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1:"Estamos encantados de anunciar que la Fórmula 1 vuelve a correr en Holanda, en el circuito de Zandvoort. Desde que tenemos la F1, dijimos que queríamos correr en lugares nuevos mientras respetamos las raíces históricas del deporte en Europa"."Así que la próxima temporada vamos a tener un nuevo circuito urbano en la capital de Vietnam, Hanói, y el regreso de Zandvoort tras una ausencia de 35 años, una pista que ha ayudado a hacer más popular el deporte en todo el mundo"."En los últimos años hemos visto el revivir del interés de la F1 en Holanda, principalmente debido al apoyo entusiasta al talento de Max Verstappen, como se puede ver con las mareas naranjas en tantas carreras. No hay duda de que éste será el color dominante en las gradas de Zandvoort el próximo año".Jean Todt, presidente de la FIA:"Me encanta ver que Zandvoort será parte del calendario propuesto para el Mundial de F1 2020 y estoy agradecido por el trabajo duro de la Fórmula 1 para devolver el deporte a Holanda"."Es un circuito con una historia de competición larga e impresionante y supone un gran reto para los pilotos. Con la popularidad de Max, estoy seguro de que habrá una gran asistencia. También se necesita mucha preparación para que el circuito se adapte a los requisitos de seguridad para celebrar una carrera de Fórmula 1 y vamos a trabajar en esto junto con la Fórmula 1, la Federación de Automovilismo Holandesa y con la organización del circuito".Jan Lammers, director deportivo del GP de Holanda:"El circuito de Zandvoort es legendorio y conocido en toto el mundo, estamos encantados de ver que celebrará una carrera del Mundial de F1 de nuevo. Para cumplir con los deseos de la F1 y de la F1 se modernizarán algunos detalles del circuito y de sus infraestructuras, el trabajo se completará antes de la carrera de 2020. Además, el Ayuntamiento de Zandvoort ha hecho una gran inversión reciemtente para mejorar el acceso al municipio y al circuito".