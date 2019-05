por GTO » 14 Mayo 2019, 21:35

Torra: "El país necesita seguir teniendo Fórmula 1"El President de la Generalitat escenifica el apoyo institucional al GP de España en el Circuit"Las negociaciones con el CEO de la F1 siguen y la predisposición es muy buena¿, aseguraEl President de la Generalitat Quim Torra ha querido escenificar el apoyo institucional al GP de España en el Circuit de Barcelona en plena rumología sobre la continuidad del proyecto a partir de 2020. Tras mantener una breve cumbre con el CEO de la Fórmula 1 Chase Carey en el paddock de Montmeló, Torra ha ofrecido sus impresiones ante la prensa y ha dado a entender que el futuro no es tan alarmante como algunos lo pinta. “El país necesita seguir teniendo F1 y nos esforzaremos al máximo por retenerla”, ha prometido.“En marzo ya me reuní con Chase Carey y hoy lo he vuelto a hacer. Catalunya es un país de motor, tenemos unas infraestructuras extraordinarias, una ciudadanía que quiere ver carreras de F1 aquí, unos pilotos que disfrutan y aprecian estas instalaciones y además tenemos unos resultados económicos importantísimos. Hay que pensar que este acontecimiento crea 3.000 puestos de trabajo, un retorno de 340 millones para el país… por tanto para nosotros se trata de un proyecto de país, importantísimo”, ha valorado un sonriente Torra.“Hemos empezado las negociaciones y nosotros las encaramos con la esperanza y la confianza de que acabarán bien, y eso significa que seguiremos teniendo Fórmula 1 en el país, ese es nuestro deseo”, ha añadido el President, que ha recordado que “este circuito no solo se utiliza en días como hoy, más de 500.000 espectadores vienen también a lo largo del año, se organizan competiciones continuamente, también territorialmente esto nos ayuda a la cohesión y por tanto todo son puntos de vista positivos. Pienso que tenemos una excelente sintonía con el CEO de la Fórmula 1 y nosotros trabajaremos por este acuerdo con todas nuestra fuerzas”.Le reclamaban para ir a la parrilla de salida y Torra ha querido dejar un mensaje esperanzador: “Lo tenemos todo por delante, nuestra predisposición, y así se lo he comunicado al señor Carey, es que cuente con todo el apoyo del Govern de Catalunya. Lo importante es mantener este espíritu. Ya en marzo cuando tuvimos la primera reunión fue muy agradable. Hoy hemos tenido un breve intercambio de opiniones. Yo le he dicho que me he encargado de que no llueva y que él ponía el resto. La verdad es que estamos muy contentos de esta colaboración. El país necesita la Fórmula 1”.