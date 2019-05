por GTO » Ayer, 14:36

DGoliath escribió: [



No se qué tiene de malo que Mercedes y Hamilton dominen una competición... que sin embargo sería genial que dominaran Ferrari y Vettel....

No se de donde sacas esa afirmacion"Y si no ves que tiene de malo 6 años de dominio y 5 dobletes en el corriente... pues no se que puede ser peor.Otra vez con lo de historicamente.¿Por favor dime cuando en la F1 moderna, has visto 6 años consecutivo de dominio????Ni en los tiempos de Prost vs Senna, ha habido 5 dobletes seguidos.Es que negar el problema, a estas alturas es ridículo.Me niego a volver a explicar otra vez el porque estamos en este coto privado de caza para mercedes. A estas alturas es tan obvio...