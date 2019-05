por GTO » Ayer, 14:49

PERDIENDO PUNTOSSteiner, sobre la pelea de sus pilotos: "Necesitamos aprender de esto y seguir adelante"Durante el Gran Premio de España se pudo ver como el rendimiento de los Haas ha mejorado notablemente. La introducción de mejoras y actualizaciones ha sentado muy bien al monoplaza de Kannapolis, solo hay que poner un ojo en la tabla durante todo el fin de semana para ver lo bien que les ha sentado llegar a tierras europeas. Aunque algunas acciones de sus pilotos cerca estuvieron de tirar por tierra todo el progreso conseguido. El Haas lideraba de forma solvente la zona media de la parrilla, cierto es que Toro Rosso, McLaren y Renault podían llegar a parecer una amenaza, pero hasta los instantes finales todo parecía apuntar a un gran resultado de Haas. Los últimos giros estuvieron marcados por las batallas entre los compañeros del equipo norteamericano. Romain Grosjean estuvo por delante de Kevin Magnussen durante gran parte de la prueba, pero el periodo de Safety Car fue decisivo, tras ello, Kevin parecía más rápido y superó a su compañero. El francés quiso recuperar su lugar e intentó el mano a mano en varias ocasiones, pero ninguno quiso ceder. La realidad es que llegaron a poner en peligro todo lo que juntos habían conseguido, muestra de ello es que varios puntos fueron perdidos como resultado de estas batallas. Carlos Sainz y Daniil Kvyat fueron más listos y no dejaron pasar la oportunidad de sumar más puntos y arrebatárselos a su rival.Steiner no ha escondido lo que piensa sobre lo sucedido, juntó a ambos de inmediato y puso orden, es algo que no quiere volver a ver. Es cierto que finalmente fueron afortunados y lograron acabar en los puntos, pero bien podían haber acabado aparcados en los exteriores de la pista. La batalla de la zona media de la parrilla está muy ajustada como para perder puntos de esta forma, Guenther lo sabe bien y no quiere que esto se repita en el futuro. Para él no es cuestión de ver quién fue el culpable, más bien es aclarar todo y que no se vuelva a dar. Para quitarle hierro al asunto, Steiner finalizó sus palabras con un poco de humor sobre unos puntos extra para el equipo por haber dado emoción a la carrera en los instantes finales, cuando todo parecía ordenado y decidido para finalizar así.haasTodo aclarado y en calma"El informe no fue difícil, hablé con ambos pilotos inmediatamente después de la carrera. Quería calmar el ambiente. Despejamos el aire, estamos bien. Les dije: 'No estaré aquí hasta la medianoche, mirando vídeos para ver quién tiene la culpa'. Necesitamos aprender de esto y seguir adelante. Logramos acabar siendo bastante afortunados, incluso si perdíamos algunos puntos, cuando llegó el final aún teníamos los dos monoplazas en los puntos, lo que siempre es bueno. Ellos tienen una buena relación entre sí, tenían eso antes y yo quería asegurarme de que no se diga nada de uno de ellos, que pueda alterar al otro, así que los reuní inmediatamente después de la carrera. Tal vez lo hablamos durante 15 minutos, y dijimos 'pasamos de esto y no lo volvemos a hacer'. ¿Puedo prometer que no lo volverán a hacer? No".Un poco de humor para lo que pudo haber sido un doble cero"Sí, tuvimos esto, pero son pilotos de carreras. Hay un punto en el que no quiero entrar en detalles sobre quién hizo qué y quién hizo el otro, porque entonces todavía estaríamos sentados aquí y cada uno tendrá una opinión diferente, y tendremos que poner todos los vídeos sobre lo sucedido, y no quiero hacer eso. Creo que se veía peor de lo que era, todo el escenario, y eso es todo. Es bueno tenerlo, pero lo negativo es que perdimos algunos puntos. Pero es mejor así si luchamos por puntos. Estamos en una buena posición aquí, el coche fue bueno, y creo que condimentó un poco la carrera porque al final se estaba volviendo bastante aburrido. Así que deberíamos conseguir algo por ello; deberíamos obtener algunos puntos extra por haber mantenido a la gente entretenida. ¡Puntos extra! Lo conseguimos para la vuelta más rápida, deberíamos hacerlo para el mejor entretenimiento".