México no renovará con la Fórmula 1 para 2020Finalmente no hay acuerdo entre los organizadores y Liberty MediaEl país azteca será uno de los dos eventos que la F1 perderá el próximo añoAficionados de MéxicoANA VÁZQUEZ | 15 MAY 2019El Gran Premio de México será una de las citas que no tendrá cabida en el calendario 2020 de la Fórmula 1. La prensa del país informa de que la organización y Liberty Media no han llegado a un acuerdo.Los gobiernos federal y local de México y la Corporación Interamericana de Entretenimiento no hay llegado a un acuerdo para renovar el contrato del Gran Premio de México, según informa la delegación mexicana de ESPN.La Corporación Interamericana de Entretenimiento finalmente no ha podido convencer al presidente Andrés Manuel López Obrador para pagar los 37 millones de euros necesarios para mantener el Gran Circo durante los próximos cinco años. Así, el deporte pierde una carrera considerada la mejor del Mundial durante cuatro años consecutivos.López Obrador ya aseguró que el Gobierno tenía otras prioridades diferentes a la Fórmula 1 y que se centraría a partir de 2020 en invertir en el Tren Maya, a pesar de que el GP de México supuso en su edición de 2017 el evento deportivo con el que más ingresó el ejecutivo.México es uno de los dos Grandes Premios del calendario que se cae para el próximo año ya que, tras meses de negociaciones, no hay consenso entre Liberty Media y los organizadores. El otro evento que peligra es el GP de España, aunque desde Catalunya y el Circuit aseguran que hacen todo lo posible para garantizar la continuidad del evento.El adiós a México coincide con la entrada en 2020 de dos países al Mundial: Vietnam y Holanda. Ayer, durante la presentación del GP que se celebrará en Zandvoort, el presidente de la Fórmula 1, Chase Carey, indicó que todavía necesitan uno o dos meses más para tener el calendario definitivo de la próxima temporada."El calendario de 2020 no está terminado. Probablemente nos llevará otro mes u otros dos meses. El año pasado rematamos el calendario en agosto, pero nuestro objetivo ahora es hacerlo en el próximo mes o en los siguientes dos meses", comentó ayer Carey.