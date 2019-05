por GTO » Ayer, 23:25

La gota que colmó el vaso para RicciardoDaniel Ricciardo arremete contra Renault por una mala estrategia en el Gran Premio de España. El australiano está en una mala situación con los galos, ya que no esperaba un rendimiento tan pobre del R.S.19.Daniel Ricciardo no esperaba situarse con el R.S.19 en posiciones en las que estaba acostumbrado en Red Bull, llegarían con el tiempo gracias al rápido ascenso de los de Enstone. Sin embargo, esta temporada está siendo decepcionante para los galos, con un monoplaza que rinde por debajo de lo esperado y un motor que presenta varios fallos en lo que llevamos de temporada. Esta situación tiene al australiano en vilo, llegándose a cuestionar si fue mala idea irse de la escudería austríaca.A todo esto, solo faltaba una cosa para que Ricciardo explotara, las decisiones estratégicas. Ricciardo arremetió contra Renault una mala decisión estratégica en el Gran Premio de España. “Ricci” estuvo luchando con Carlos Sainz durante la primera parte de la carrera. Finalmente, el de Renault consiguió adelantar al español e incluso parecía ser más rápido, pero llegaron las paradas en boxes, donde le pusieron el neumático duro y su ritmo empeoró, siendo adelantado por Sainz, que tenía gomas medias y fue mejorando posiciones.Ricciardo se sintió muy frustrado, así lo reflejaba tras la carrera: “Estábamos detrás de Sainz durante el primer stint y finalmente le pasé, entonces pusimos los duros y él los medios y me adelantó en tan solo una vuelta”, explica el australiano: “Obviamente cuando miras donde acabó él y donde lo hicimos nosotros, es frustrante ver que él fue octavo y nosotros tan solo duodécimos, es evidente que montar los duros no fue una buena idea, creo que eso nos perjudicó y fuimos más rápidos como para ser solo duodécimos”, finalizaba.Es posible que, si no hubiera salido el coche de seguridad tras el accidente entre Lance Stroll y Lando Norris, la estrategia de Renault con Ricciardo podía haber sido un éxito, pero eso es algo que no se sabrá nunca. La realidad es que es una queja bien fundamentada, porque tras lo visto en los entrenamientos libres y en carrera con el rendimiento de Charles Leclerc, parecía evidente que las gomas medias eran las mejores para la carrera.Ricciardo ya muestra síntomas de desesperación y agotamiento en un proyecto que acaba de empezar, es momento de que Renault analice este inicio de temporada y mejorar desde ya el monoplaza a partir de los test post gran premio en Barcelona. Por otro lado, el australiano deberá mostrar un mayor temple y liderar a la escudería, algo que en un principio reclamaba en Red Bull y que ha tratado de buscar con los franceses, por lo que es la situación perfecta para demostrarlo.