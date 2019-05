por GTO » Hoy, 08:57

Marko: "Cuando nosotros damos un paso hacia adelante, Mercedes da dos"Fórmula 1 2019 El asesor de Red Bull se rinde ante el apabullante dominio de MercedesLa apabullante hegemonía de Mercedes ha convertido en un auténtico monólogo el Mundial de F1. Cinco dobletes consecutivos, que se dice pronto. El mejor inicio en la historia de un equipo. Hamilton es líder con 112 puntos, a siete puntos está su compañero Valtteri Bottas. Y ya mucho más lejos, Verstappen se encuentra a 46 de Lewis y Vettel a 48.En Red Bull se temen que de cara al Gran Premio de Mónaco sigan las cosas igual. En el trazado monegasco, el equipo de las bebidas energéticas logró el año pasado un gran triunfo. Daniel Ricciardo salió victorioso. Pero el asesor de Red Bull, Helmut Marko no cree que vayan a repetir.El austriaco analiza así lo que puede pasar: "Es alarmante lo rápido que fue Mercedes en las curvas lentas, y Mónaco es básicamente todo curvas lentas. Sabemos dónde perdemos tiempo. No es que generalmente seamos más lentos, pero perdemos tiempo en lugares muy específicos, pero significativos".Sobre el dominio actual de la escudería de las 'flechas plateadas', Marko cree que es superior a cuando Red Bull arrasaba (2010-2013). "Nosotros no fuimos tan dominantes como ellos, que con dos o tres cambios de regulaciones de por medio. Cuando nosotros damos un paso hacia adelante, Mercedes da dos. Pero queremos seguir peleando, y ya hemos dado el primer paso para superar a Ferrari", concluye Helmut.