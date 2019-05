por Trupon » Hoy, 09:31

wdf escribió: a ver Mercedes fue muy superior a todos en el sector 3 de Cataluña. el año pasado eso no pasaba, en nada tiene que ver con la F1 de motor.



simplemente Mercedes es un equipazo ahora mismo que funciona a la perfección. No tienen el mejor motor, lo tuvieron cierto, pero es que ahora le han ganado la partida hasta a Newey. Así que lo que pasa ahora no es nada más y nada menos que trabajo bien hecho en un área en dónde en teoría no eran la referencia.

El Mercedes ha sido el mejor coche los últimos 6 años; ahora también el mejor chasis. Al final del año pasado dije que esperaba que con el cambio aerodinámico, ningún equipo encontrase medio segundo sobre el resto. Siempre es el riesgo en F1 cuando hay un cambio. Pues ahí lo tenemos.El cambio aerodinámico junto con Pirelli, que ha vuelto a errar con la fabricación de sus neumáticos, ha provocado que un equipo domine como NO ocurrió el año pasado. Ferrari estuvo ahí el año pasado, no ganó Mercedes, perdió Ferrari. La Scuderia ha apostado por un concepto aerodinámico diferente, tampoco se le puede culpar, a fin de cuentas, todo el mundo pensaba que era el acertado... y quién sabe si pueda serlo para el futuro.De Red Bull no se podía esperar más en su primer año con Honda, y si superan a Ferrari podrían celebrarlo como un título. Sin embargo, parece mentira, pero el cambio aerodinámico le ha pillado con el pie cambiado, y llevan dos meses diciendo que tienen problemas con el chasis! (Newey..)Renault y Haas han caído de una forma que no es normal. Renault estaba llamada a acercarse a Red Bull este año. No han acertado, pero es que así posiblemente yo tampoco acierto. Dos equipos que iban en plena línea ascendente... una pena. Y el resto, aunque algunos han mejorado, están más lejos de la cabeza.Desde que entró Liberty tengo la sensación de que la FIA ni pincha ni corta. A lo mejor no es una buena idea que la empresa cuyo único objetivo es hacer dinero, se inmiscuya en cuestiones técnicas, con Brawn a la cabeza (que poco a poco se está convirtiendo en Grey). Todo me hace pensar que la manera de funcionar de Liberty es la que yo vaticinaba: primero te dibujo el súper-coche en un folio, alucinante, de videojuego, escribo al lado "150 adelantamientos", y ésa es la base de la que partimos. Empezar la casa por el tejado de toda la vida, empezar por el objetivo y no por el principio.Por no hablar de la gestión de otros aspectos..Podríamos dejar de hablar de 2021 y hablar de hechos que ya han ocurrido, se llama 2019, y reconocer que los cambios producidos han sido una CHAPUZA y catastróficos para esta temporada, y que más nos valía habernos quedado como el año pasado.