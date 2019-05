por GTO » Ayer, 16:53

HAMILTON PIDE QUE LOS FÓRMULA 1 SEAN MÁS EXIGENTES DE PILOTAREl piloto británico señala la rápida adaptación de los jóvenes como reflejo de unos monoplazas de poca dureza física.Existe algo con respecto a la Fórmula 1 que le ha escamado a Lewis Hamilton recientemente. Aunque se considera una competición altamente exigente físicamente debido a las altas velocidad que alcanzan los vehículos, la pronta adaptación de los jóvenes pilotos que han ido apareciendo por la parrilla en los últimos años ha puesto en entredicho esta afirmación.Max Verstappen lideró una revolución de los jóvenes que mostraron un gran rendimiento desde sus primeras carreras en la Fórmula 1 a pesar de su corta edad. Lando Norris es el último exponente de este suceso, pues a sus 19 años ha mostrado un gran nivel en sus participaciones iniciales esta temporada, especialmente en clasificación.Esta circunstancia es la que señala Hamilton como ejemplo de la exigencia física insuficiente de los monoplazas de Fórmula 1. Actualmente, los monoplazas cuentan con una serie de ayudas a la conducción, como la dirección asistida, que permiten que los vehículos puedan ir sobre railes. Hamilton aboga por la eliminación o reducción del efecto de este tipo de sistemas para que conducir un Fórmula 1 sea todo un desafío.“Creo que para 2021 deberían de deshacerse de ciertas ayudas a los pilotos, como no tener tanta dirección asistida. Un piloto debería de terminar físicamente destrozado después de la carrera. Así es cómo debería ser un deporte. Los jugadores de tenis están destrozados al final de un partido, sobre todo si ha durado cuatro horas”, declaró Hamilton.“Los ciclistas también acaban muertos tras el Tour de Francia, por ejemplo. Pienso que debería ser así. Ahora mismo, la Fórmula 1 no es tan física. Por eso vemos cómo un chaval de 18 años puede entrar sin problemas. Ese no debería ser el caso. Los coches no son los suficientemente exigentes de pilotar, deberían ser más físicos”, añadió el actual líder del mundial.Hamilton mencionó esta temática hablando sobre las pruebas de dopaje a las que se someten los pilotos de Fórmula 1. “Los test antidroga son aleatorios. Pueden realizarse tres veces al año o incluso menos. Había un momento en el que solía realizarse una vez acabada la temporada, fuera de los circuitos, en casa, en los hoteles… Este no es un deporte en el que tengas que hacer algo especial porque no nos fatigamos”, comentó.