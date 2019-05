por Trupon » Ayer, 20:18

La FIA lanzará más licitaciones de piezas estándar para 2021

Los elementos serán las llantas, el material de dirección y el sistema de frenos

La fecha límite para presentar estas ofertas es el 22 de mayo

Tombazis espera que todas estas licitaciones se puedan atender a tiempo

La FIA busca proveedor de elementos estándar del sistema de combustible

La Federación busca ahorrar gastos con la estandarización de varias piezas

Las marcas interesadas pueden mandar sus solicitudes hasta el 15 de junio

GORKA SAEZ DE ASTEASU | 17 MAY 2019La FIA lanzará más licitaciones para suministros de componentes estándar con el objetivo de reducir gastos de cara a la temporada 2021 de Fórmula 1. El órgano rector ha decidido dar prioridad a los elementos principales y hasta el momento ha colocado cuatro piezas estándar a licitar.El primero de ellos fue una caja de cambios común que se usará para las temporadas 2021-2024, este fue cerrado en el mes de marzo. Eso sí, el proceso de licitaciones se ha complicado ya que poco a poco se va acercando la fecha límite para la publicación de los reglamentos técnicos para 2021, que será a finales de junio.La fecha límite para la presentación de las siguientes invitaciones para licitar será el 22 de mayo, en caso de realizar la presentación antes de esa fecha, el resultado se conocerá antes del 14 de junio. Los siguientes elementos a licitar son los siguientes: llantas, material de fricción de frenos y el sistema de frenos -brake-by-wire, calibradores y cilindro maestro-."La caja de cambios fue la primera que lanzamos, lo hicimos en febrero. Recibimos ofertas y ahora estamos en la fase de hacer un informe al World Motor Sport Council. La fecha límite de los otros tres se está acercando y las ofertas aún no han llegado, veremos lo que sucede”, ha declarado Nikolas Tombazis, jefe de equipos técnicos de la FIA, en palabras al portal británico Autosort."Lanzaremos más elementos durante las próximas semanas y meses, pero esta vez nos centraremos en componentes algo más pequeños. Hemos estado discutiendo con los equipos en los últimos meses, y presentaremos muchas cosas en junio, es pronto para hablar aún. Los equipos sabrán mucho antes de 2021 que es lo que deben hacer, qué es lo que deben comprar, para que puedan hacer sus planes", ha insistido.A pesar de que la fecha límite sea a finales de junio, Tombazis confía que la próxima tanda de ofertas y licitaciones se pueda atender a tiempo. También añadió que cualquier oferta emitida después de junio no podrá ser sobre un componente principal.“Los elementos que vamos a lanzar la próxima semana son elementos con los que habremos finalizado para finales de junio, y son el tipo de cosas con las que los equipos definitivamente tendrá tiempo suficiente para reaccionar”, ha agregado.“Tengo que hacer hincapié en que a veces un suministro estándar de ciertas cosas puede tener un beneficio potencial adicional, que puede ser la vigilancia. Ya hay algunos sensores estándar en el coche para la vigilancia, uno de ellos es el flujo de combustible, por lo que a veces seleccionamos el suministro estándar si se trata de un sensor de rendimiento crítico que se debe monitorear por legalidad”, ha reconocido.Para finalizar, Tombazis ha declarado que las reglas de 2021 permitirán que la FIA lance una licitación en la que la organización decida no adjudicar ningún tipo de contrato.ANA VÁZQUEZ | 20 MAY 2019La FIA ha abierto un nuevo concurso para encontrar proveedores de elementos del sistema de combustible, con el objetivo de estandarizar el máximo número de piezas de los Fórmula 1 para 2021.Nuevo concurso de la FIA para estandarizar más piezas de los coches de Fórmula 1 para la nueva era. Esta vez la Federación quiere a un proveedor que se responsabilice del sistema de combustible. Los interesados tienen hasta el próximo 15 de junio para presentarse al proceso y se tomará una decisión sobre qué marca ganará el concurso el 15 de julio, según informa el portal web estadounidense Motorsport.com.La oferta es, como todas las anteriores, para cuatro temporadas, de 2021 a 2024, aunque es posible que el contrato se pueda ampliar un año más."El objetivo de tener un único proveedor es mantener los niveles actuales de rendimiento del sistema de combustible para todos los coches a un coste reducido para los equipos y eliminar la necesidad de las escuderías de diseñar u obtener sus propios componentes de sistema de combustible", explica la FIA en la descripción de la oferta."Los componentes se pueden usar de una temporada a otra, lo que elimina la cara necesidad de desarrollar continuamente. La aplicación de una limitación en el flujo de combustible es clave para asegurar la justicia en la competición y tener componentes de combustible comunes debería ayudar a la FIA a regular de forma justa la competición", añade la Federación.Los componentes a estandarizar son los siguientes:Bomba de gasolina principalDamperBomba de gasolina de alta presiónLos tubos de la bomba de gasolina principal situados a la salida de la célula de combustibleLos tubos del enganche situado a la salida de la célula de combustible y de la bomba de gasolina de alta presión