por elmusiloco » Hoy, 09:10

cenyon, gracias por esta triste noticia.



Personalmente me trae grandes recuerdos de una época en donde empezaba a seguir a la F1 de forma regular.

Ciertamente un fuera de serie que logró lo que pocos.



Por otra parte, siempre me choca estos personajes que habiendo logrado tanto nunca terminan de jubilarse y siempre terminan alrededor de una misma actividad (aunque tuvo su etapa en la aviación volvió a la F1 prácticamente hasta el final). En fin, tendrán sus razones que de momento no comprendo.



Buenas memorias de un gran piloto.