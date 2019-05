por GTO » Ayer, 15:24

tatostrom escribió: Opto por la prudencia, Interlagos es un circuito con mucha personalidad pero también Tilke ha sido capaz de diseñar circuitos muy buenos. A primera vista me parece un diseño bastante aburrido, sin nada que llame especialmente la atención y con pocas zonas lentas. Por lo que veo parece que va a tener bastantes zonas de asfalto en las escapatorias cosa que me parece un absoluto error.

Me parece muy inteligente tu comentario, esto no es lo que parece, si no lo que es...Hay que esperar a ver una carrera para opinar, cuando vi el plano de instambul park, no me pareció gran cosa. O cuando vi el circuito de Singapur, me pareció un diseño de niños jugando al scalextric y es sin duda para mi el mejor circuito urbano.