Liberty presiona a los equipos: 40 días para aprobar las reglas 2021

Chase Carey ha dejado claro, en la última reunión con los equipos, que el plazo para aprobar las reglas de 2021 se terminará el próximo 30 de junio ante la indecisión de las escuderías.

La decisión de aplazar la aprobación de las reglas 2021 a octubre no ha encontrado el acuerdo unánime de los equipos, así que Chase Carey les ha avisado de que queda poco tiempo para la negociación, ha insistido en que actuarán según la normativa y recuerda a las escuderías que tienen hasta el 30 de junio para ponerse de acuerdo sobre el reglamento de la nueva era, según informa el portal web alemán Auto Motor und Sport.

Los equipos no se deciden y tienen miedo de que las nuevas reglas tengan muchos vacíos legales que puedan aprovechar unos y otros en su beneficio. Mercedes, Ferrari y Red Bull han retrasado el proceso de decisión sobre las normas con objeciones, preocupaciones y demandas una y otra vez, pero Liberty no quiere ceder más.

Uno de los aspectos que queda por concretar es el límite presupuestario. Aunque se pensaba que este punto había quedado claro en abril, en la última reunión se habló de nuevas cifras: de limitarlo a 170 millones de euros a partir de 2021 y de establecerlo en 140 millones de euros desde 2023. También hay otra propuesta que plantea 152 millones de euros como techo desde 2021 durante cinco años. Ni en la primera ni en la segunda hay todavía acuerdo entre los equipos.

Por su parte, el director ejecutivo de Liberty Media, Greg Maffei, cree que están cerca de llegar a una conclusión sobre 2021. "Pienso que se ha progresado mucho", comentó Maffei en una conferencia en Nueva York la semana pasada.

"En general, la teoría es que intentamos crear más competición, más adelantamientos, un gasto y unos pagos más equilibrados con techos presupuestarios que no son tan beneficiosos para algunos. Todas estas cosas se aceptan en general. Caminamos hacia algún tipo de conclusión", añadió Maffei para terminar.