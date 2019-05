por GTO » 23 Mayo 2019, 21:57

SIN OPOSICIÓNLewis Hamilton: "Cada vez que venimos aquí somos más rápidos"Imbatibles. Es el adjetivo que mejor define a los hombres de Mercedes en la actualidad. Así lo ha ratificado la primera jornada de Entrenamientos Libres en Mónaco, donde han vuelto a dejar patente que están un peldaño por encima del resto de rivales. Si bien es cierto que Max Verstappen ha logrado situarse entre ambos coches durante FP1, los de Brackley se han puesto las pilas en la jornada vespertina y no han dado opción al resto de equipos. Después de cinco dobletes consecutivos en este inicio de campaña, todo apunta a que la pole y la victoria de esta carrera volverá a recaer en su garaje, de modo que ahora la única duda es saber si será Lewis Hamilton o Valtteri Bottas quien se haga con ella. Sin embargo, los pilotos del equipo alemán se muestran muy cautos y abogan por continuar trabajando sin estridencias para intentar sacar el máximo rendimiento del W10 tanto durante el sábado como el domingo. Y es que, según afirman, aún deben llevar a cabo algún ajuste en el set-up, el cual les podría fortalecer aún más en las dos primeras plazas. Por ahora, Verstappen es el único que podría convertirse en una amenaza en los próximos días, aunque la situación debería revertirse por completo para que así fuera. Aun así, las flechas plateadas están más fuertes que nunca y, a día de hoy, parece que su único rival son ellos mismos.Bottas, en Montecarlo 2019Lewis Hamilton (1º y 1º):"Es un sueño para cualquier piloto llegar a Mónaco y tener un coche que te permita usar todas tus habilidades, así que estoy muy orgulloso del equipo. Nuestro objetivo ahora es intentar hacer algo positivo este fin de semana. Hemos hecho algunos cambios entre sesiones, pero la verdad es que estoy contento con el set-up. Cada vez que vengo aquí noto que somos mas rápidos. En la curva 12 llevamos una gran velocidad entre los muros, y no hay escapatoria. Subiendo al Casino ocurre lo mismo. Es increíblemente intenso todo lo que sucede en las calles del Principado, de modo que debes estar concentrado para no cometer errores".Valtteri Bottas (3º y 2º):"El de hoy ha sido un buen día para nosotros. En años anteriores el coche era complicado de pilotar, pero hoy en cambio hemos disfrutado mucho en la conducción. Debes encontrar los límites en este circuito, aunque es cierto que también debes estar cómodo para ir al límite. Ahora debemos ajustar el set-up. Creo que hemos empezado el fin de semana con el pie derecho, pero esto es Mónaco, por lo que cualquier cosa puede ocurrir".Andrew Shovlin, ingeniero jefe de carrera de Mercedes:"Los entrenamientos han sido tranquilos para nosotros. La primera sesión fue buena y probamos piezas nuevas, mientras que en la segunda les hemos podido dar tiempo en pista a nuestros pilotos y hemos trabajado con altas cargas de combustible. Hemos rodado mucho con el neumático medio y ha funcionado bien. Nuestra primera preocupación es que el blando tenga temperatura desde la primera vuelta. Espero que con el trabajo de Esteban Ocon de hoy y mañana en el simulador podamos aprender más".