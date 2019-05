por GTO » Ayer, 21:25

Ricciardo critica la estrategia de Renault en Mónaco: "No podemos cometer estos errores"Tras colocarse quinto en los primeros compases de la carrera, el piloto australiano tuvo que conformarse con el noveno puesto final.McLaren ejecutó una estrategia combinada que permitió a Carlos Sainz compensar la parada temprana de Daniel Ricciardo y Kevin Magnussen.Daniel Ricciardo habla con sus ingenieros antes de la salida.Renault comienza a levantar el vuelo y el RS.19 ya es uno de los monoplazas más competitivos del grupo intermedio, pero por unas razones o por otras los resultados no están siendo todo lo positivos que podrían.En España, Daniel Ricciardo se metió en la Q3 por tercera vez en la temporada, pero una sanción de tres posiciones arrastrada desde el Gran Premio de Azerbaiyán le lastró en exceso en carrera. En Mónaco, el australiano se clasificó en una excepcional sexta posición y ascendió hasta la quinta plaza tras la salida, pero la aparición del coche de seguridad en la vuelta 11 cambió las cosas.Renault decidió aprovechar la situación para detener a Daniel Ricciardo en boxes y así no tener que volver a hacerlo posteriormente, pero sólo Kevin Magnussen imitó dicha estrategia. En cambio, los McLaren y los Toro Rosso siguieron en pista, con Carlos Sainz liderando el grupo y los Toro Rosso a continuación. Lando Norris, por su parte, precedía al grupo de Ricciardo y Magnussen.En ese momento McLaren ideó una estrategia por la cual Norris se sacrificaría ralentizando la marcha para permitir a Sainz abrir el suficiente hueco como para parar en boxes sin perder posición, algo que el equipo de Woking ejecutó a la perfección y condenó a Ricciardo y Magnussen.Daniel Ricciardo adelante a Kevin Magnussen y se coloca quinto. Posteriormente se vería adelantado por Pierre Gasly, los McLaren y los Toro Rosso.“Nos quedamos detrás de coches con los que no era necesario perder tiempo, fue frustrante”, dijo Daniel Ricciardo al respecto. “Lo arreglaré con el equipo, queremos y podemos hacerlo mejor, tenemos que empezar a hacerlo mejor. Obviamente, Lando (Norris) nos iba a ralentizar porque Carlos (Sainz) estaba abriendo hueco”.El piloto australiano no se explica cómo los ingenieros y estrategas de su equipo no fueron capaces de ver la estrategia de McLaren. “Son cosas que, mientras piloto veo claramente, ¿cómo no pueden verlo los demás? No podemos cometer esos errores. En Mónaco la posición en pista es clave y la teníamos. Estuvimos hablando toda la mañana sobre adelantar a Kevin (Magnussen) en la salida y lo hicimos. Estábamos emocionados, pero lo echamos a perder”, lamentó."No puedo quejarme, tengo que ser constructivo y saber qué podemos hacer mejor"Tras la carrera, Ricciardo cuenta como habló del asunto con Magnussen, que se mostró igualmente frustrado por lo ocurrido. “Ví a Kevin tras la carrera y también estaba frustrado, a los dos nos costó mucho. No puedo quejarme, tengo que ser constructivo y saber qué podemos hacer mejor”, concluyó.Daniel Ricciardo cruzó la línea de meta décimo, pero una sanción de cinco segundos impuesta a Romain Grosjean le permitió ascender a la novena plaza y sumar dos puntos más para Renault, que ahora es octavo del campeonato de constructores con 14 puntos, 16 menos que McLaren, que es cuarto.