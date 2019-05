por GTO » Ayer, 21:33

Hülkenberg y Grosjean, críticos con Leclerc: "Fue impaciente y demasiado agresivo"Los tres pilotos se vieron involucrados en dos acciones polémicas, acabando la segunda de ellas en desastre para Leclerc y Hülkenberg.El piloto monegasco de Ferrari culpa a la mala posición de salida tras un error del equipo el día anterior, afirmando que no tenía otra alternativa que tomar riesgos.Charles Leclerc abandonó en el Gran Premio de casa.Charles Leclerc tenía muchas ganas de hacerlo bien en Mónaco, lugar de nacimiento y residencia para él. Sin embargo, tras un error garrafal de Ferrari durante la Q1 del sábado, el joven piloto tuvo que resignarse a comenzar la carrera desde la 15ª posición.Dicha circunstancia es aún más trascendental en Mónaco, un circuito urbano en el que adelantar es casi imposible. Pero lejos de resignarse, Charles Leclerc inició la carrera con mucha intensidad, intentando ganar posiciones rápidamente. En la vuelta 7, el monegasco adelantó de manera muy agresiva a Romain Grosjean, que se abrió a tiempo en La Rascasse para evitar la colisión.Pero en la vuelta siguiente le llegó el turno a Nico Hülkenberg, que rodaba en la undécima posición en ese momento. La maniobra no fue tan clara como la precedente y, aunque el alemán le dejó un mínimo espacio a Leclerc por el interior, éste no pudo evitar tocar la barrera con su rueda trasera derecha, trompeando sobre el Renault y dañando ambos monoplazas.“Sí, fue demasiado agresivo”, afirmó Nico Hülkenberg al respecto. “Llegó desde muy lejos y yo tampoco le dí mucho espacio. Ví que se lanzó y jugué limpio abriendo la dirección, traté de dejarle un poco de espacio para permitirnos a ambos levantar. Él trompeó y me dio un toque, yo no toqué la barrera ni nada, pero me cortó el neumático trasero. Creo que fue demasiado ambicioso en ese momento”, señaló.Nico Hülkenberg afirmó ser consciente de lo que probablemente intentaría Charles Leclerc, por lo que estaba preparado para actuar en consecuencia. “Estaba al tanto de ello, mi ingeniero me lo dijo. Podía sentirle llegar, pero como piloto tienes que sopesar las opciones y saber cuándo es una oportunidad real o no. Creo que fue un poco impaciente, obviamente frustrado por lo del día anterior. Quería avanzar en la parrilla, pero es Mónaco y no funciona así siempre”, apuntó."Fue muy agresivo y le abrí la puerta para no contactar, pero sabía que otros no harían lo mismo y ocurrió una vuelta más tarde"Parecida interpretación tenía Romain Grosjean, que acabó siendo el gran beneficiado al ganar dos plazas tras el choque entre el Ferrari y el Renault. “Leclerc fue muy, muy agresivo. Le abrí la puerta para no contactar, pero sabía que otros no harían lo mismo y ocurrió una vuelta más tarde. Conseguí dos posiciones con ello”, dijo.Charles Leclerc admitió su ímpetu en las primeras vueltas, pero asegurando que no tenía otra alternativa e insinuando que Hülkenberg podría haberle dejado algo más de espacio. “Tenía que tomar muchos riesgos. Le he dicho a Hülkenberg que pienso que es un incidente de carrera, no creo que me dejara mucho espacio. Fue divertido al principio, pero desafortunadamente terminó en desastre. Cuando comienzas 15º, que no es nuestra posición real, ya se hace muy complicado recuperar”, concluyó.