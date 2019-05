por GTO » Ayer, 21:54

HELMUT MARKO AFIRMA QUE LEWIS HAMILTON DEBIÓ SER SANCIONADOEl de Red Bull va un paso más allá considerando que fue el homenaje a Lauda lo que evitó que los comisarios actuasen.GP DE MÓNACO F1 2019El Gran Premio de Mónaco de 2019 es posible que acabe siendo recordado como un quiero y no puedo, una carrera donde Max Verstappen estuvo increpando casi de principio a fin a Lewis Hamilton para no lograr nada.Lo cierto es que el piloto de Red Bull estuvo cerca de lograrlo, tras tirarse un poco a la desesperada en la frenada fuerte a la salida del túnel, pero hasta el propio piloto era consciente de que estaba realmente lejos y no iba a conseguirlo. Lewis Hamilton se lo vio venir y se abrió, de forma que si Verstappen fuese largo, no hubiera contacto entre ambos.Aun así, hubo un ligero contacto, que afortunadamente para ambos, no fue a mayores. Hamilton optó por tirar recto en la chicane. Verstappen, por su parte inició la chicane, pero acabó saltándose también uno de los vértices, por lo que las declaraciones vertidas por Helmut Marko no hacen más que resultar más sorprendentes.“Creo que Hamilton cerró a Max. Si hay una sanción, debería ser para Hamilton, pero no iba a ser el caso, porque hoy lleva gorra roja”, aseguró el de Red Bull, dejando caer que el motivo por el que el británico no recibió sanción fue por el significado de que un Mercedes ganase a modo de homenaje para el fallecido campeón del mundo de Fórmula 1. “Hamilton se dedicó a bloquear a Verstappen sabiendo que luego perdería posiciones. Así son las cosas. Lo positivo es que el ritmo fue genial, aunque no ayude mucho.”, añadió Marko.Acostumbrado a declaraciones polémicas, Helmut estuvo especialmente desafortunado en Mónaco, pues también insinuó que el causante del toque entre Bottas y Verstappen fue el finlandés, afirmando que no había dejado espacio, a pesar de que precisamente, el contacto del piloto de Mercedes fue con el muro exterior, evidenciando que no existía más espacio posible que el piloto pudiese ocupar.Según Marko, el hecho de que Verstappen estuviese por delante, conlleva que Bottas era el que tenía que levantar, algo que también es contrario a la costumbre, pues se suele considerar salida insegura precisamente cuando el piloto que ya está en el carril tiene que levantar el pie para no colisionar. Obviamente, los comisarios tampoco lo vieron de la misma forma que Helmut y acabaron sancionando a Max Verstappen.