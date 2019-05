por GTO » 29 Mayo 2019, 20:51

Yo he visto el video on board y pone los pelos de punta.Muchas medidas de seguridad pero el fallo humano es lo que provoca las muertes en los circuitos.Se gastan millonadas en halos, muros de absorción, etc, etc, y luego sale una excavadora a pista o un comisario esta ahi sin que nadie controle si vienen los coches.Ha faltado un pelo para que se lo lleven por delante, ha parado en el ultimo segundo.