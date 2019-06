por GTO » Ayer, 15:30

500 MILLAS DE INDIANÁPOLIS 2019Villeneuve: "Indianápolis será una lección para Alonso y McLaren"Critica la escasa preparación de los de Woking para las 500 MillasComprende que Fernando busque retos fuera de la Fórmula 1Jacques Villeneuve está convencido de que tanto Fernando Alonso como McLaren aprenderán mucho de la experiencia de no haberse clasificado para la carrera de las 500 Millas de Indianápolis 2019. El canadiense duda que los de Woking llegaran a Estados Unidos con la preparación suficiente y lamenta el fracaso del equipo, ya que entiende las ambiciones del bicampeón español fuera de la Fórmula 1.Jacques Villeneuve cree que el fracaso de McLaren en Indianápolis le servirá como lección al equipo. El campeón del mundo de Fórmula 1 de 1997 espera que los de Woking aprendan que no se puede ir a Indianápolis con una preparación tan básica como la que tenían ellos y sin el apoyo de un equipo experimentado."Estoy seguro de que esto será una lección para todos. Es probablemente la competición más difícil y la han querido afrontar ellos solos. Debes hacerlo de forma apropiada y es complicado prepararse para algo así con una carrera al año", ha comentado Villeneuve durante la presentación de su escuela de talentos, Feed Racing, en Barcelona.A pesar de que Alonso no pudo luchar por la Triple Corona este año, Villeneuve entiende la ambición del español y ve lógico que busque retos nuevos fuera de la Fórmula 1."No puede batir todos los récords en la Fórmula 1, pero sí puede intentar ganar un poco de todo", ha opinado.Por último, Villeneuve lamenta la superioridad actual de Mercedes pues, según él, daña a la Fórmula 1; no obstante, piensa que el hecho de que los alemanes estén delante hoy es pura casualidad. ¿La razón? El responsable del motor de la marca germana proviene de Ferrari, así que bien podía haber sido la Scuderia la que hubiera dominado todos estos años."Esto es terrible para la Fórmula 1 porque está durando mucho. De todas formas, el que ha diseñado el motor estaba en Ferrari hace dos años, así que esto pudo ocurrir con Ferrari. Es casi imposible superar a Mercedes con la normativa actual", ha expresado para terminar.