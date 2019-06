por GTO » Ayer, 15:38

GP Canadá F1 2019Verstappen: "Aún espero la verdadera batalla contra Hamilton"GP Canadá F1 2019 Quiere disputar la victoria más a menudoMax Verstappen estuvo pegado a Lewis Hamilton en 68 de las 78 vueltas del pasado GP de Mónaco, pero considera que todavía no ha podido medirse al inglés en igualdad de condiciones y luchando ambos por el campeonato. "Para ser honesto, todavía estoy esperando la verdadera batalla contra Lewis", asegura el holandés en una entrevista en 'F1 Racing'."Por supuesto, he estado compitiendo Lewis durante algunos años, pero realmente nunca he sentido sentí que estuve luchando contra él toda la temporada, por lo que es un poco difícil juzgar". Él siempre estaba en una pelea por campeonato y tuvimos algunas buenas carreras. A veces es más fácil adelantarle, porque él tiene que pensar en el Mundial", reconoce Verstappen."Espero que este año estemos más veces en esa pelea durante toda la temporada, cada fin de semana. Luego podremos compararnos", señala sobre las esperanzas de que Red Bull y Honda vayan mejorando a lo largo de 2019.Max lo ve difícil en Canadá contra FerrariEn cuanto a la cita de este fin de semana, el '33' considera complicado llegar al podio. "La pista es un gran reto, aunque parece que tiene bastantes rectas. El paso por las 'chicanes' y la forma de enfrentarte a los pianos es importante, ya que cometer un error ahí puede afectarte mucho. Todo está conectado y si cometes un error, toda la secuencia queda destruida", analiza."Es un circuito divertido, al menos puedes adelantar. Siempre disfruto allí. Espero que Ferrari sea más competitiva, así que quizás para nosotros es algo más difícil, pero como siempre vamos a tratar de conseguir el mejor resultado posible", emplaza Verstappen.