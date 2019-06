por Trupon » Ayer, 20:50

Vettel: "No planeo retirarme, aún tengo algo que hacer con Ferrari"Insiste en que la Fórmula 1 todavía le divierte muchoAsegura que la Scuderia todavía no entiende al 100% el SF90ANA VÁZQUEZ | 4 JUN 2019Sebastian Vettel se ha visto obligado a aclarar sus planes de futuro tras los rumores que han salido en los últimos días, que hablan de una posible retirada del alemán a finales de esta temporada.Sebastian Vettel ha aclarado que retirarse no forma parte de sus planes. El alemán destaca que disfruta todavía mucho de la Fórmula 1 y recuerda que tiene pendiente la misión de devolver a Ferrari a la cima, así que por sus palabras sugiere que hasta que no logre ganar el título con la Scuderia, no dejará el Gran Circo."No planeo retirarme. Todavía me divierto mucho en Fórmula 1 y tengo que hacer algo en Ferrari. Queremos intentarlo todo para cambiar el rumbo de esta temporada y el Gran Premio de Canadá debería ser el principio", ha comentado Vettel en declaraciones para la revista alemana Auto Bild.Por otro lado, Vettel ha insistido en que entender el funcionamiento de los neumáticos de este año es una de las grandes asignaturas pendientes de Ferrari. Además, el alemán trata de explicar que todavía no conocen al 100% su coche. No obstante, apunta que toda la información que han recopilado en estas primeras carreras, les sirve para aplicarla para el monoplaza de 2020, en el que la Scuderia ya trabaja."Nuestro coche va bien, pero aún estamos en la fase de conocerlo. Lo que nos resulta más difícil esta temporada es encontrar la mejor manera de hacer que los neumáticos funcionen. Los demás, Mercedes y Red Bull, lo han hecho mejor que nosotros. Aprendemos todos los días y esto también nos beneficia para fabricar el coche de la próxima temporada", ha añadido Vettel para terminar.Los de rojo no planean llevar actualizaciones aerodinámicas que mejoren su coche en Montreal, ni que solucionen los problemas que se les han presentado en las primeras carreras de la temporada.