Mercedes apoya la decisión de no estandarizar las cajas de cambiosLa FIA ha dado marcha atrás y no buscará un proveedor único para estas piezasToto Wolff está a favor si la propuesta no supone ahorro y sólo dificultadesÁNGELA MERINO | 4 JUN 2019Mercedes está de acuerdo con el cambio de opinión de la FIA sobre la estandarización de las cajas de cambios para 2021. Esta idea estaba pensada para tratar de hacer el deporte más justo entre los equipos, pero finalmente la Federación ha decidido que las cajas de cambios no las fabricará un solo proveedor.La estandarización en las cajas de cambios era una de las medidas que la FIA quería incluir en el reglamento de 2021. El principal objetivo de esta propuesta era regular los gastos y fomentar la competición entre los equipos. Sin embargo, en los días previos al Gran Premio de Mónaco hubo un cambio de opinión e informaron de que no habrá proveedor único.Toto Wolff asegura que Mercedes tiene una "mentalidad abierta" respecto a tema de ahorro, aunque apoya a la FIA y cree que la estandarización de la caja de cambios sería muy compleja."Creo que en las piezas que no tienen que ver con el rendimiento, donde realmente podemos ahorrar mucho dinero, sí que deberíamos hacer eso; pero si no hay ahorro, solo complejidad y un riesgo de fiabilidad y fracaso, no deberíamos seguir estas reglas. Así que si partimos de de ese principio, estoy de acuerdo", ha indicado Wolff en declaraciones para el portal web Crash.net."Tienes que preguntarte si la compañía encargada puede fabricar un producto más barato que el nuestro, con las mismas especificaciones y eso parece un poco complicado. Si existe una posibilidad de ahorrar gastos, estamos a favor", ha resumido.Por otro lado, Andreas Seidl, director general de McLaren, no cree que el retroceso en esta medida tenga demasiado impacto para ellos, ya que actualmente fabrican sus propias cajas de cambios. "Creo que con el límite presupuestario que viene, al final, de alguna manera, tenemos disponible la misma cantidad de recursos y se trata simplemente de quién hará el mejor trabajo con los rescursos disponibles", ha explicado.Sobre el límite presupuestario, cree que será positivo para ajustar más la competición y confía en la labor de la Fórmula 1, de la FIA y de personas como Ross Brawn para introducir la mejor normativa para 2021."Creo que es bueno que nos hayan consultado a todos los equipos, pero está claro que tenemos ideas diferentes. Estoy bastante seguro de que cuando se anuncie el reglamento, será bueno para nosotros, para el deporte y para la parte comercial también. Después dependerá de nosotros hacer el mejor trabajo posible", ha asegurado.Para terminar, James Key, director técnico de McLaren, está de acuerdo con el trabajo de la FIA de estandarizar algunas piezas que fabrican los propios equipos y que no marcan la diferencia en cuanto al rendimiento."Lo que han propuesto es muy sensato, pero tenemos que confiar en ellos, en su juicio y en los procesos de oferta, que también lo tienen muy presente. Creo que simplemente vamos a aceptar la normativa y vamos a pensar que se dieron buenas razones para adoptar algunas ideas", ha expresado Key para terminar.