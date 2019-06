por GTO » Hoy, 21:34

“Es una pena que la Fórmula Uno no pueda ser como MotoGP”El piloto de Williams George Russell admira sus “carreras increíbles y espero que en 2021 vayamos en esa dirección”Al joven rookie de F1 George Russell le gustaría que Liberty Media tomara ejemplo de MotoGP y las carreras de Fórmula 1 fueran tan emocionantes como las de MotoGP. El piloto de Williams ha admitido que es un fan de las dos ruedas y sigue muy de cerca todo lo relacionado con MotoGP. Está impresionado por el espectáculo, las intensas luchas rueda a rueda en cada carrera. Estaría encantado en tener esas peleas en la Fórmula 1.“Sus carreras son increíbles. Me recuerdan un poco al karting, donde casi puedes adelantar en cada curva y cambiar de posición”, declara a Race Fans e incluso analiza que aunque Marc Márquez haya ganado cinco de los seis últimos títulos mundiales, muchas carreras no se deciden hasta la última vuelta y la lista de vencedores y de pilotos que suben al podio es mucho más amplia que en la Fórmula 1.“Es una pena que la Fórmula Uno no pueda ser así, pero creo que Liberty está en ello y espero que en 2021 vayamos en esa dirección, espero que la Fórmula 1 sea al estilo MotoGP”, ha comentado Russell.A pesar de sus críticas, a Russell le gustaría seguir en F1 y niega que se vaya a arriesgar a probar una moto. “No en este momento. Estoy totalmente centrado en la Fórmula 1 y no quiero exponerme a lesiones innecesarias.Este fin de semana se estrenó en el Gran Premio de Italia de MotoGP en Mugello el piloto de Ferrari Charles Leclerc acompañado por su jefe Mattia Binotto e invitados por Ducati. El monegasco quedó “impresionado por la velocidad con la que llegan a las curvas con dos ruedas, es increíble. No me veo montando una de esas motoGP de inmediato, pero tal vez entrenar con alguna moto en pista sería el objetivo ahora”, dijo a motogp.com.Tanto Russell como Leclerc aún están a años luz de la pasión que siente Lewis Hamilton por MotoGP que cada año se escapa a ver un Gran Premio, este año ha sido en Qatar, es embajador de MV Agusta y ha creado su propia MV Agusta F4 RR, y el pasado año en Jerez hizo un test con la Yamaha R1M de Superbikes tutelado por Alex Lowes.