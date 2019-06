por GTO » hace 59 minutos

CONTRA LAS CUERDASEl calvario de Robert Kubica en Williams: humillado y con las horas contadasDespués de mucho esfuerzo y sacrificio volvió a subirse a un Fórmula 1, pero su regreso a la competición está dejando más sombras que luces para el piloto polacoFoto: Kubica está teniendo un duro regreso a la Fórmula 1. (Reuters)Kubica está teniendo un duro regreso a la Fórmula 1. (Reuters)Cuando Robert Kubica tuvo su fatídico accidente en el Rally de Andora, muchos pensaron que la carrera del polaco en el automovilismo había llegado a su fin. Pero después de mucho esfuerzo y sacrificio volvió a subirse a un Fórmula 1 junto a Renault. Y este 2019 tuvo su gran oportunidad de demostrar que su incidente y sus consiguientes secuelas no le afectaban a su pilotaje. Cuando tuvo que dejar el gran circo estaba considerado como uno de los mejores pilotos de la parrilla. Fernando Alonso ya calificó al polaco como "el mejor piloto de la F1" en su momento. Tenía firmado un precontrato para sustituir a Felipe Massa en Ferrari en 2012, pero ahora ve como el escenario ha cambiado drásticamente en ocho años. Últimas plazas con un monoplaza que se arrastra por los circuitos, humillado por su compañero de equipo, duras críticas por su falta de valía para esta competición y en Williams ya ronda la idea de bajarle del monoplaza. Un regreso que no esperaba.El polaco tuvo un gravísimo accidente en el rally italiano de Ronde di Andora el 6 de febrero de 2011. Sufrió un golpe con la mala fortuna de que el quitamiedos consiguió entrar en el coche, llegando a impactar con el polaco. Perdió mucha sangre y se temió por su vida. Finalmente el mayor daño fue a parar a uno de sus brazos. Había perdido prácticamente la movilidad de la extremidad y tuvo suerte de no perderlo por completo. Es un milagro que volviera a pilotar.La dureza de VilleneuveJacques Villeneuve fue el más crítico con su vuelta. El canadiense no comparte el enorme esfuerzo y trabajo del piloto de 34 años natural de Cracovia. "La F1 debería ser la cima de la competición, de modo que no es bueno para el deporte que alguien con discapacidad pueda participar en él. Lo cierto es que es algo terrible”, aseguró en la web holandesa 'formule1.nl.com' a finales de marzo. “Quizás en otras categorías sea viable, pero no en Fórmula 1. Ya lo dije el año pasado y no voy a cambiar de opinión: esta categoría debe ser difícil y casi inalcanzable para cualquier piloto, y con el regreso de Robert no mandan el mensaje correcto”. El campeón del mundo de 1997, aunque le fallen las formas, puede que no le falte razón viendo el rendimiento de este año. Y en Williams parecen preparados a tomar una decisión antes de tiempo.Qué pasa si el humo de la vuelta de Fernando Alonso a la Fórmula 1 se convierte en fuegoJAVIER RUBIODescartados el WEC y la IndyCar, se abre la veda para especular con los rumores de una posible vuelta de Alonso a la Fórmula 1, aunque dependa de la conjura de muchos factoresWilliams le dio la oportunidad después de llegar a un acuerdo en el que Kubica apareció con un fuerte argumento en su billetera: la inesperada apuesta de la petrolera polaca Orlen que, según los medios locales, invirtió unos 10 millones de dólares en la escudería. La realidad es que los de Grove acabaron 2018 como la peor escudería y ha arrancado este 2019 a un mundo del resto. Este podría ser el motivo de la mala imagen de Kubica, pero si nos vamos a las comparaciones con su compañero de equipo, el polaco sale escaldado y humillado.Humillado y presionadoGeorge Russell llegaba a Williams tras un acuerdo de cesión con Mercedes para ir dando sus primeros pasos en el gran circo. El británico es una de las mayores promesas de este deporte y está dejando por los suelos cada fin de semana a un Kubica que no es capaz ni de luchar. Treinta operaciones desde su terrible accidente. Robert nunca ha encontrado la movilidad total de su mano derecha y eso ha podido jugar en su contra esta temporada.Kubica en el Gran Premio de Mónaco. (EFE)Kubica en el Gran Premio de Mónaco. (EFE)6-0 en clasificación y 6-0 en carrera frente a Russell y, lo peor de todo, con unas diferencias de tiempo escandalosas. La imagen del polaco y su nivel para la Fórmula 1 está quedando por los suelos. Este fin de semana llega al Gran Premio de Canadá, una carrera en la que tiene sentimientos encontrados. Sumó su primera victoria en 2008, pero también sufrió uno de los accidentes más fuertes de los últimos años. El polaco se fracturó la pierna derecha en 2007. Kubica perdió el control tras impactar con Jarno Trulli a unos 230 km/h. Su BMW se elevó ligeramente, chocó contra el muro y cruzó la pista dando varias vueltas de campana para terminar en la escapatoria volcado.Su regreso a Canadá es un escenario completamente diferente al que vivía hace once años y en Williams ya planean cortar por lo sano. Sobre todo, después de que uno de sus grandes valedores, Paddy Lowe, diera la espantada de la escudería. Ahora cuenta con la respiración en la nuca de un Nicholas Latifi, que ya se postula con el sustituto de Kubica incluso antes de que acabe la temporada. La noticia llega desde Canadá. Latifi podría sustituir al polaco en Williams según especula Le Journal de Montreal. Latifi es el actual líder en Fórmula 2. Según Le Journal, el contrato de Kubica podría tener una cláusula de rendimiento que no está cumpliendo. Y, en este caso, ni el dinero podría salvar al polaco. La familia Latifi tiene un gran poder adquisitivo y ya cuenta con el 10% de McLaren Group. La presión es total para el piloto de 34 años y este fin de semana dejará su asiento en los Libres 1 al canadiense.A pesar de las complicaciones, Kubica siempre ha mantenido una visión optimista y ha dejado claro que no se arrepiente en absoluto de su vuelta. "Esto puede sonar extraño, pero estoy disfrutando de estar de vuelta. Probablemente es porque estuve lejos durante mucho tiempo. Sé que estamos sufriendo, y somos lentos, y las carreras son difíciles, pero lo disfruto", confesaba en declaraciones a la Fórmula 1 el mes pasado. "Sé de dónde vengo, lo que he hecho para estar aquí. No fue fácil. A veces, en situaciones difíciles todavía puedes encontrar lo positivo, aunque para la mayoría de las personas no es algo fácil de hacer. Tengo que asegurarme de mejorar como piloto. He aprendido mucho. Ahora tengo que intentar mejorar mi rendimiento y seguir ese camino. Es algo de lo que tengo ganas".