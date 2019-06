por GTO » hace 55 minutos

Porsche tenía un motor preparado para volver a la Fórmula 1 en 2021 pero el resto de motoristas lo evitaronEl regreso de Porsche a la Fórmula 1, uno de los temas más recurrentes de las últimas décadas en la categoría reina, estuvo más cerca de lo esperado. Así lo ha reconocido Fritz Enzinger, jefe de Motorsport de la marca alemana, en una reciente entrevista en la que admite que incluso tuvieron desarrollado el motor.La vuelta del gran fabricante alemán a la máxima categoría del automovilismo siempre se había rumoreado hasta el punto de prácticamente convertirse en un mito, pero ahora Enzinger ha revelado que realmente estuvieron muy cerca de regresar, e incluso asistieron a varias reuniones de equipos con la FIA.No querían utilizar los gases del escape para recuperar energíaEnzinger Porsche"A finales de 2017, recibimos una asignación específica de nuestra empresa matriz, Volkswagen, para desarrollar aún más un motor de seis cilindros altamente eficiente", ha explicado Enzinger. La orden llegó justo después de que Porsche abandonase el mundial de Resistencia y por lo tanto su proyecto de LMP1.Cuenta Enzinger que por entonces la Fórmula 1 había dado señales de que a partir de 2021 ya no sería necesaria la recuperación de energía a través de los gases del escape, algo primordial para que Porsche se plantease el regreso. "La idea de que ese motor se probara en 2019, no solo era desarrollarlo en papel, sino también el hardware".PorscheEl motivo de este interés en regresar era que "un motor de Fórmula 1 según lo planeado en ese momento, sin recuperación a través de los gases de escape, también podía ser muy interesante para un súper deportivo". Sin embargo a última hora los motoristas ya presentes en la categoría decidieron no realizar cambios importantes en las unidades de potencia y Porsche detuvo el proyecto."La unidad de potencia estaba completa y se ejecutaba en el banco de pruebas", sentencia Enzinger. Este caso reabre el debate sobre si los actuales equipos en la Fórmula 1 tienen demasiado poder y limitan la competencia, evitando que entren nuevas marcas en la categoría. Y es que la presencia de fabricantes se ha reducido de manera ostensible en la Fórmula 1.Porsche Formula ESi echamos la vista a la década anterior, convivieron en la Fórmula 1 colosos del nivel de Ferrari, Mercedes, BMW, Renault, Toyota, Honda, Jaguar o Ford, mientras que en la actualidad vivimos una época en la que solo hay cuatro motoristas y multitud de equipo que comienzan a ser satélites, más a estilo de MotoGP.Finalmente donde sí ha decidido entrar Porsche es en la Fórmula E, categoría en la que hará su aparición en la temporada 2019/2020 junto a Mercedes. Las dos compañías alemanas se unirán a Audi, Jaguar, BMW, Nissan o Mahindra, que ya participan en la categoría de monoplazas eléctricos. Y es que parece que la Fórmula E sí que atrae a las marcas.Porsche, un pasado glorioso en Fórmula 1 en los 80Prost Mclaren Porsche 1984Porsche ya corrió en la Fórmula 1 entre 1958 y 1964, consiguiendo incluso ganar una carrera, el Gran Premio de Francia de 1962 con el piloto estadounidense Dan Gurney. Ya en 1991 Porsche trató de regresar a la categoría reina del automovilismo con un chasis de Footwork, pero no pudieron completar ninguna carrera y abandonaron.Aunque sin duda la época dorada de Porsche como motorista fue entre 1984 y 1987 de la mano del equipo McLaren. Aquellos propulsores se denominaban TAG, pero eran fabricados por los alemanes, y sirvieron para ganar tres mundiales de pilotos (dos de Alain Prost y uno de Niki Lauda), además de otros dos de constructores.