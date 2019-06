por GTO » hace 21 minutos

Verstappen, "feliz" por su inicio de relación con HondaEl de Red Bull ha hecho balance sobre su inicio de temporada junto al motorista japonésAsegura que el podio es un gran resultado, pero que están trabajando para subirse a lo más altoMax Verstappen ha hecho balance de su inicio de temporada 2019 y sus primeras carreras junto a Honda como motorista. El holandés, muy satisfecho por haber superado las expectativas, asegura que tanto él como Red Bull esperan ir más allá y poder pelear por victorias esta temporada.Verstappen se ha mostrado satisfecho con su inicio de temporada pero ha asegurado que quiere llegar a más, pese a que finalizar en el podio al fin y al cabo sea un buen resultado para Red Bull en vistas del rendimiento de los Mercedes en el primer tercio de 2019."Creo que la temporada está yendo bastante bien. Hemos maximizado nuestros resultados hasta ahora y no podemos quejarnos. Es bueno terminar en el podio pero como equipo queremos más. Siempre queremos ganar, pero no estamos en una posición ganadora, pero nos estamos esforzando para lograrlo pronto. El equipo es tercero y estamos maximizando nuestro potencial, lo que es muy bueno. Creo que lo estamos haciendo bastante bien”, ha declarado Verstappen."Australia fue un buen fin de semana en general. Estar en el podio y además conseguir en el primer podio de Honda en la era híbrida fue muy importante y algo bonito de ver. Estuve muy contento por el resultado cosechado ese fin de semana. Me sentí muy cómodo en el coche desde el primer minuto”.El segundo podio llegó en España, donde le ganó una dura batalla a los dos Ferrari. "Fue un fin de semana bastante bueno, clasificamos cuartos pero Mercedes fue muy fuerte. Estuvimos peleando con Ferrari, el equipo que durante la pretemporada era el equipo a batir. Con ello definitivamente nos dimos cuenta que íbamos en la dirección correcta. Siempre es bueno terminar en el podio y estuve feliz por terminar tercero, pero como equipo queremos más”."Creo que cada fin de semana somos más fuertes y estamos poniendo todos de nuestra parte para que el coche cada vez sea más rápido. Pero como ves los otros equipos también son muy fuertes y están mejorando. Así que solo tenemos que asegurarnos que estamos haciendo el trabajo un poco mejor que ellos", ha insistido."Para ser honesto, todos quieren ganar, pero sí, yo siempre lo daré todo. Desde joven, mi padre me decía que hay que seguir trabajando duro, y no solo en la pista, sino también fuera de ella. Hay que mejorar el coche y hay que mejorarse a uno mismo. Tienes que hacer todo lo posible para conseguir la mejor configuración posible para tu coche. Mi padre siempre me presionaba para que hiciese eso, con el objetivo de que encontrase un rendimiento extra."Le llamo todos los días y le comento las configuraciones en las que estoy pensando de una sesión a otra y cosas por el estilo. Esto no significa que él me da el visto bueno, se trata de ponerlo al día sobre lo que estoy haciendo, para que sepa lo que está pasando en el equipo. Siempre es muy útil tener un padre que sepa mucho sobre lo que están haciendo, disfruto mucho compartiendo esas cosas con él".Verstappen también ha hablado sobre su relación con Pierre Gasly, su compañero de equipo esta temporada. "Todo va bien. Conozco a Pierre desde hace mucho tiempo y estamos trabajando muy bien juntos. También nos divertimos mucho juntos, él es un chico muy agradable. En el equipo todos están muy contentos, por lo que seguiremos esforzándonos para intentar conseguir mejores resultados".El holandés ha asegurado que la relación con Honda está siendo bastante buena. "Estamos funcionando muy bien con ellos, la comunicación es buena y eso siempre es crucial para obtener un mayor rendimiento por parte de los dos. En este momento estoy muy feliz por cómo va todo. Somos ganadores y Honda también, por lo que nos estamos esforzando para lograr los mejores resultados posibles juntos"."Tenemos que mejorar pero las cosas pueden cambiar en momentos puntuales. Hay circuitos en los que eres más competitivo y otros en los que no lo eres tanto. Desde mi experiencia, lo que hay que hacer es esperar y no establecer muchos objetivos. Solo hay que trabajar duro y ver cada carrera como una oportunidad para lograr la victoria. Al final de temporada ya sabremos cómo ha ido todo”, ha reconocido en cuanto a sus expectativas para esta temporada."Spa es mi circuito favorito, por lo que quiero que llegue la carrera allí. En el pasado he tenido mucho éxito en México, por lo que también quiero volver a correr allí. Uno siempre espera volver a los circuitos en los que logra sus mejores resultados”, ha aclarado Verstappen para concluir.