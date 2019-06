por GTO » Ayer, 22:43

PIDE PARTICIPACIÓN EN LA NORMATIVA DE 2021Las exigencias del Lewis Hamilton más crítico y reivindicativo de la Fórmula 1La normativa de 2021 que planea revolucionar la Fórmula 1 tal y como la conocemos está a punto de llegar. Pero parece que algunos no están muy convencidos de cómo se han tomado las decisionesLa nueva normativa de 2021 que planea revolucionar la Fórmula 1 tal y como la conocemos se presentará el 30 de junio. Pero parece que algunos no están muy convencidos de cómo se han tomado las decisiones. Lewis Hamilton sacó su lado más crítico y reivindicativo en la rueda de prensa oficial de pilotos del Gran Premio de Canadá. El de Stevenage pidió la participación de los pilotos en la elaboración de la normativa de 2021. Un cambio de reglamentación que, de momento, solo lo están tratandoen vez de los verdaderos protagonistas, como denuncia el británico. Un Hamilton más maduro que sacó toda su artillería. Expuso sus deseos de futuro, repartió palos al gran circo e incluso se acordó de su padre y la relación que mantiene con él en la actualidad.A pesar de no poder involucarse en el rumbo de la Fórmula 1 directamente, lanzó el guante de sus deseos para el futuro esperando que alguien lo recoja. El británico, si pudiera tomar parte de este cambio de reglamentación, tiene muy claro lo que haría. Volver a la F1 de antaño. Una competición más dura y que a los futuros pilotos les resulte más complicado adaptarse.Si los pilotos pudieran aportar sus ideas para las nuevas regulaciones, Hamilton aseguró que él apoyaría la idea de volver a tener carreras más duras físicamente. Con motores V12 y cambios de marcha manuales. ", finalizó.Actualmente la participación de pilotos jóvenes ha crecido enormemente en la última década. El monoplaza se ha vuelto una máquina más sencilla a la que adaptarte. Un proceso de adaptación que, para un piloto nuevo, siempre le ha podido llevar mínimo un año hace unas cuantas temporadas. Ahora eso ha cambiado. Hay grandes ejemplos de ello como la aparición de talentos como Charles Leclerc o Max Verstappen que llegaron al gran circo y empezaron a brillar en sus primeros pasos en el gran circo.Y, sin ir más lejos, en los test post gran premio de Barcelona, el piloto ruso Nikita Mazepin se lucía al volante del Mercedes. Su tiempo fue solo 0,264 segundos más lento que el que Valtteri Bottas estableció durante esos test. La evolución de este deporte ha favorecido a esto y pilotos que sufrían para llegar a subirse a uno de estos monoplazas, están viendo como, pilotos con poca o ninguna experiencia en el gran circo, ruedan en tiempos similares con tan solo días a sus espaldas.Más participación de los pilotosDespués de varios atrasos, se espera que el día 30 de junio la FIA y la F1 publiquen la esperada normativa de la temporada 2021 que revolucionará la F1. Para su elaboración, no han tenido en cuenta la opinión o los intereses de los actuales pilotos de F1, según ha reportado Hamilton. El británico está decepcionado por el rumbo que toma el campeonato. Algo que molesta enormemente al líder del mundial.Además de mostrar sus deseos para la Fórmula 1 del futuro, el pentacampeón del mundo también se quedó a gusto en Montreal acusando a la "gente poderosa" de hacer la normativa sin tener en cuenta a los que serán protagonistas de ella. Hamilton pide más participación en el futuro de la Asociación de Pilotos de Grandes Premios. Una asociación que cuenta con el apoyo y participación de todos los protagonistas en F1 este año.aseguró Hamilton., agregó un reivindicativo Hamilton.La reconciliación con su padreHamilton también tuvo tiempo para hablar sobre su mejor relación con su padre, Anthony. El padre de Hamilton fue su gerente desde el comienzo de su carrera hasta que su relación profesional terminó en un enfrentamiento en los primeros años de esta década. Unas dificultades que les mantuvieron alejados durante un tiempo, pero ahora parece que han vuelto a acercarse.Lewis Hamilton junto a su padre en 2012. (EFE)"La relación es fantástica ahora. No siempre fue buena, pero eso sucede en las familias. Tuve mi primera Navidad con toda mi familia este año. Ha habido un crecimiento masivo en la familia y entre mi padre y yo, confesó. "Estuvimos de fiesta hasta las primeras horas de su cumpleaños en Londres el otro día. A veces, solo toma tiempo crecer y volver a tener relaciones"."A medida que envejeces, te das cuenta de lo precioso que es el tiempo. Tengo amigos que ya no tienen a sus padres o que no les hablaron en 20-30 años y no quiero que eso suceda. Mi padre es el mejor hombre que conozco, alguien a quien aspiro ser y quiero que esté cerca por mucho tiempo. Por eso lo estoy presionando para que vaya al gimnasio", finalizó el británico.